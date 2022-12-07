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助減碳排放 美歐擬再課中鋼鋁新關稅

中國新聞組／北京7日電
美國和歐盟考慮對中國鋼、鋁課徵新關稅，以推動減少碳排和因應全球產能過剩。（路透）
美國和歐盟考慮對中國鋼、鋁課徵新關稅，以推動減少碳排和因應全球產能過剩。（路透）

據彭博引述知情人士透露，美國和歐盟正在考慮對中國鋼鐵和鋁徵收新的氣候關稅，以幫助減少碳排放和應對全球產能過剩。知情人士表示，這個由拜登政府內部提出的想法仍處於初始階段，尚未正式提出。

上述知情人士表示，新的關稅框架將在去年美歐相關協議的基礎上制定，主要針對中國以及其他排放大國。然而，美國最快要到明年底才可能與歐盟達成協議，包括確定徵收關稅的門檻等細節。

中國是全球最大的碳排放國，也是鋼鐵和鋁的最大生產國。這一計畫可能會加深中美之間的分歧，尤其是在兩國承諾共同應對氣候變化之際。

知情人士透露， 上述計畫尚處初步階段，還沒有正式提出。美國若要與歐盟達成協議，包括如何確定適用關稅的門檻等具體細節，最快也要等到明年底，而且這還是較樂觀的預測。

知情人士說，新架構是建立在去年美國-歐盟相關協議的基礎上，主要針對中國這個全球最大的碳排放國和鋼鋁生產國，以及其他汙染大國。這項關稅計畫勢必加深北京與華府的嫌隙，尤其在此時兩國已承諾合作對抗氣候變遷。然而，對於因貿易摩擦而受損的美歐關係來說，大西洋兩岸在因應氣候危機方面能共同磋商，可能是一個正面訊號。

專家說，美國前川普政府對進口鋼鐵與鋁材課徵高達25%關稅，引起全球鋼界大震撼。由於美國用鋼需求無法自給自足，仍須依賴量大量進口，這項做法一度造成美國鋼價大漲，比價效應下，拉抬全球鋼鐵行情向上提升，連帶煤鐵礦等鋼鐵原物料同步走揚。

鋼廠主管指出，俄烏戰爭西方制裁俄羅斯，全球能源價格高漲，引爆嚴重的通膨問題，各國隨美國大幅升息，導致經濟成長低迷，目前國際鋼價跌到低點，中國多數鋼廠都處於虧損狀態，若歐美對中國鋼鋁制裁再加碼，恐進一步造成中國鋼市低迷。法人表示，歐美若再對中國鋼鋁有新的關稅，無疑對中國鋼廠雪上加霜。

彭博引述知情人士透露，美國和歐盟正在考慮對中國鋼鐵和鋁徵收新的氣候關稅。（新華網...
彭博引述知情人士透露，美國和歐盟正在考慮對中國鋼鐵和鋁徵收新的氣候關稅。（新華網）

關稅 歐盟 拜登

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