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全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

成功入世申奧 江澤民開啟「中國速度」發展

中國新聞組／北京1日電
江澤民逝世後，英媒BBC發文稱其是改良者而非改革者。圖為1994年3月中共「八屆人大二次會議」在北京人民大會堂揭幕，時任中共總書記江澤民（中）出席參加。（聯合報系資料照片）
江澤民逝世後，英媒BBC發文稱其是改良者而非改革者。圖為1994年3月中共「八屆人大二次會議」在北京人民大會堂揭幕，時任中共總書記江澤民（中）出席參加。（聯合報系資料照片）

江澤民13年任期內，香港和澳門先後回歸中國，北京申奧、上海申博成功，中國加入世貿組織、亞太經合組織…，「江時代」引領開啟「中國速度」經濟騰飛，提高中國國際地位。但BBC稱他是「改良者」而非「改革者」，其政治改革乏善足陳，任內貪腐泛濫、失業與收入不平等問題廣泛存在。

大公報報導，1986年7月，中國向世界貿易組織前身──關稅與貿易總協定正式遞交了恢復合法席位的申請，從此開始了15年漫長艱苦的「復關」─「入世」之路，江澤民並為「入世」談判確定了三條原則。至2001年12月11日，中國正式成為世貿組織成員。

1991年11月，在漢城召開的第三屆APEC部長級會議接納中國為APEC成員。自1993年APEC領導人非正式會議創立以來，江澤民連續八次出席會議。2001年2月，博鰲亞洲論壇正式宣布成立；2001年6月15日，上海合作組織在中國上海宣布正式成立。2001年7月13日，北京成功獲得2008年奧運會舉辦權。

1989年至2002年的13年裡，江澤民出訪70多個國家，以大國外交為關鍵、以周邊外交為依託、以發展中國家外交為基礎、以多邊外交為舞台的跨世紀全方位外交新格局基本形成。

在江澤民逝世之後，全球媒體關注報導，並評價他在天安門事件後上台執政的政治作為。

BBC稱，江澤民生前是除中共總書記習近平外，當今中國最重要的政治人物。在他治下，中共不斷加強對權力的控制，而工程師出身的他也逐漸擁有了左右政局的能力。即便他2004年卸下官職，影響力仍不容小覷。

但文章強調，江澤民主要是一位「改良者」，而非「改革者」，他的主要目標是通過一系列的經濟改革確保中國共產黨未來的前途。且在他任內，中國貪腐泛濫，政治改革乏善足陳，失業與收入不平等問題廣泛存在。

文章引述政治學者吳強分析稱，江有明顯的「投機主義者」的色彩。吳強指，江澤民作為一名技術官僚出身的領導人，並不是中共元老所認為的「自己人」，因此只是在為政權做「守門人」。

法廣網報導，江澤民死訊發布後，快速搶占大小媒體的頭條。正值「白紙運動」興起之際傳出江澤民的死訊，轉移焦點的質疑也引起部分民眾議論。

江澤民 中共 APEC

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