美再鍘華為、中興 對中國醫療器材卻沒轍？

中國製造的心臟支架。(取材自知乎)

美國近日再次打壓華為 、中興等中國科技企業，禁止進口或銷售某些對美國關鍵基礎設施構成安全風險的技術產品。但是，中國也不是對美國沒有箝制，在醫療用具上，中國就讓美國和歐盟 無可奈何。

國防時報排頭兵指出，美國在科技領域打壓中國，但在醫療器具領域卻是傷腦筋。中國是歐洲醫療設備和器材的主要貿易夥伴之一，在2021年就占了歐洲醫療設備市場出口的12%。但歐盟和美國認為，中國在醫療器材領域奉行保護主義政策，稱中國採取各種措施來支持其國內醫療器材行業。

由於中國不是世界貿易組織（WTO ）「政府採購協定」（GPA）的締約國，所以僅能與中國口頭商量。

據稱，藥品和醫療器材將被列入明年12月5日在華盛頓舉行的美國政府和歐盟執委會之間的貿易和技術委員會（TTC）第3次會議的議程。

貿易和技術委員會成立於2021年6月，是一個為跨大西洋合作提供關鍵全球貿易、經濟和技術問題的永久性平台的倡議組織。在草案中提出，美國和歐盟對於「一系列非市場政策和做法所帶來的威脅表示關切」，例如在醫療器材領域。醫療器械進口商報告說，中國以前對進口產品開放的招標現在特別要求使用國內產品。

對此，歐盟執委會稱，一直在向中國主管部門表達對市場放行障礙的關切。

貿易和技術委員會的草案說，美國和歐盟已經分析和交換相關數據，並研究美國和歐盟醫療器械公司在中國的市場份額，以了解對美國和歐盟公司的影響所面臨的挑戰。

其實，美歐再表達關切也無用，中國政府支持其國內醫療器材行業自有其道理，而這多是為民眾考慮。就拿心臟支架來說，原來一個心臟支架人民幣2萬元（約2791美元），現在國家通過集中採購、加大生產等多個措施，一個同等質量的心臟支架降到人民幣幾百元一個，國產支架質量不遜色於進口支架，那人們為何要用價格超貴的進口心臟支架呢？