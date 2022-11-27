我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／1994年後上座率最高的比賽 8.8萬人看梅西贏球

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

美再鍘華為、中興 對中國醫療器材卻沒轍？

中國新聞組／北京27日電
中國製造的心臟支架。(取材自知乎)
中國製造的心臟支架。(取材自知乎)

美國近日再次打壓華為、中興等中國科技企業，禁止進口或銷售某些對美國關鍵基礎設施構成安全風險的技術產品。但是，中國也不是對美國沒有箝制，在醫療用具上，中國就讓美國和歐盟無可奈何。

國防時報排頭兵指出，美國在科技領域打壓中國，但在醫療器具領域卻是傷腦筋。中國是歐洲醫療設備和器材的主要貿易夥伴之一，在2021年就占了歐洲醫療設備市場出口的12%。但歐盟和美國認為，中國在醫療器材領域奉行保護主義政策，稱中國採取各種措施來支持其國內醫療器材行業。

由於中國不是世界貿易組織（WTO）「政府採購協定」（GPA）的締約國，所以僅能與中國口頭商量。

據稱，藥品和醫療器材將被列入明年12月5日在華盛頓舉行的美國政府和歐盟執委會之間的貿易和技術委員會（TTC）第3次會議的議程。

貿易和技術委員會成立於2021年6月，是一個為跨大西洋合作提供關鍵全球貿易、經濟和技術問題的永久性平台的倡議組織。在草案中提出，美國和歐盟對於「一系列非市場政策和做法所帶來的威脅表示關切」，例如在醫療器材領域。醫療器械進口商報告說，中國以前對進口產品開放的招標現在特別要求使用國內產品。

對此，歐盟執委會稱，一直在向中國主管部門表達對市場放行障礙的關切。

貿易和技術委員會的草案說，美國和歐盟已經分析和交換相關數據，並研究美國和歐盟醫療器械公司在中國的市場份額，以了解對美國和歐盟公司的影響所面臨的挑戰。

其實，美歐再表達關切也無用，中國政府支持其國內醫療器材行業自有其道理，而這多是為民眾考慮。就拿心臟支架來說，原來一個心臟支架人民幣2萬元（約2791美元），現在國家通過集中採購、加大生產等多個措施，一個同等質量的心臟支架降到人民幣幾百元一個，國產支架質量不遜色於進口支架，那人們為何要用價格超貴的進口心臟支架呢？

歐盟 華為 WTO

上一則

輸入「奧特曼」也查得到…「鄭好辦」核酸報告出包

下一則

20萬人黃碼 檢測公司「剛好」成立 雲南國企疑自肥

延伸閱讀

下一個貿易戰戰場？中國製「極星」電動車進軍美國市場

下一個貿易戰戰場？中國製「極星」電動車進軍美國市場
美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣

美國還是盟友？歐盟控美趁火打劫 高價售武器和天然氣
中5大通訊被點名 華為、中興恐在美禁售

中5大通訊被點名 華為、中興恐在美禁售
新增限制DUV出口中國？ 荷蘭官員：正與美國進行談判

新增限制DUV出口中國？ 荷蘭官員：正與美國進行談判

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。美聯社

鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙

2022-11-23 11:22
中國一名20歲網美「仙氣樂蘊」傳出遭人尾隨進公廁，被對方拿磚頭毆打長達20分鐘。（取材自微博）

20歲網美公廁遭磚頭攻擊 臉骨折「眼、舌差點被扯下」

2022-11-21 20:39
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00
女子說出自己捐家產後遇到的反應。(視頻截圖)

塵緣了已無責任？母出家裸捐588萬 女兒揹學貸好慘

2022-11-23 10:00

超人氣

更多 >
台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看

台9合1地方大選最新結果、版圖變化一次看
蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱

蔣萬安57萬票當選台北市長：民主戰勝黑箱
民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎

民進黨大敗 綠營怒：「三大戰犯」難辭其咎
史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席

史上最慘敗 民進黨只剩4+1縣市 蔡英文辭黨主席
「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖

「下架民進黨」完勝「抗中保台」 民眾黨奪竹市改寫版圖