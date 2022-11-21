搶撈火箭碎片？北京：經友好協商 菲交還

中國否認該國海警船曾使用暴力打撈海上漂浮的火箭殘骸，當時，一艘菲律賓船只正試圖將漂流物拖回基地。（取材自路透）

美國副總統賀錦麗 20日晚抵菲訪問，據菲媒21日報導，菲律賓占有的南海中業島上居民昨聽到自中國占據島礁傳來的爆破聲，當地警方報告，該聲響據信來自北京 占據渚碧礁上的「大砲或武器」；中國海警還自菲國海軍手中奪走不明海上漂浮物。中國外交部否認有攔截搶奪的情況，外交部發言人表示「經雙方現場友好協商，菲方當場向中方交還了該漂浮物」。

中央社報導，賀錦麗預定22日將赴菲律賓巴拉旺島（Palawan），登上菲國南海大型多功能巡邏艦，聽取海巡隊在巴拉旺島周邊海上行動簡報，菲國軍方代表屆時也將登艦。巴拉旺島鄰近主權具爭議的南沙群島。賀錦麗將成為美方史上訪問巴拉旺島的最高層級官員，外界預期可能引發菲中關係緊張。

據菲律賓媒體報導，中業島居民20日聽到中國占據島礁傳來一系列爆破聲，「強度足以撼動地面」。根據當地警方報告，「重複的聲響」據信來自北京占據渚碧礁上的「大砲或武器」。

菲律賓武裝部隊西部軍區司令卡羅斯（Alberto Carlos）21日發聲明，稱菲國海軍20日淩晨6時45分許透過長程相機，在距離中業島3.7公里海面處發現漂浮物，並派出一艘橡皮艇將它拖回基地；但遭到中國海警船「5203號」兩度阻斷航道，並派出一艘硬式橡皮艇切斷菲國海軍船上拖纜，將漂浮物帶回中國海警船。

菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）說，外交部已得知事件，正等待海事執法單位的詳細報告。

而據澎湃新聞報導，外交部發言人毛寧21日在例行記者會上，稱20日上午8時左右，中方海警船在南沙海域發現一個不明漂浮物，經辨認發現是近日中國發射的火箭整流罩殘骸。她指出，當時菲方人員先行打撈拖拽該漂浮物，其後經雙方現場友好協商，菲方當場向中方交還該漂浮物。她說，中方人員向菲方表達謝意，現場不存在所謂攔截搶奪等情況。

中國近年來多次發射火箭建造中國載人空間站，2020年、2021年和2022年都曾有中國火箭殘骸落回地球。今年7月，長征五號 B運載火箭搭載問天實驗艙發射升空，其火箭殘骸分散墜落在馬來西亞、印尼及菲律賓海邊。