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蕭茲：中國將批准外籍人士打BNT疫苗

中國新聞組／北京6日電
蕭茲表示，中國將批准外籍人士施打BNT疫苗。（取材自BioNTech官網）
蕭茲表示，中國將批准外籍人士施打BNT疫苗。（取材自BioNTech官網）

德國總理蕭茲4日在北京表示，中國將批准外籍人士施打BNT疫苗。如果實現，將是中國首度開放外國製疫苗及信使核糖核酸（mRNA）疫苗在境內施打。德國媒體認為，中國此舉是國內防控策略更加科學的跡象。

綜合新加坡聯合早報等媒體報導，蕭茲4日率領德企高層代表團訪問中國，並分別與中國國家主席習近平、國務院總理李克強舉行會見及會談，蕭茲與李克強並在會談後舉行聯合記者會，蕭茲是在記者會中作上述表示。

根據報導，蕭茲在記者會中說，中德同意密切合作抗擊疫情，包括批准在中國境內的外籍人士接種BNT疫苗。而這只是第一步，希望符合條件接種這款疫苗的人群範圍會「盡快擴大」。

從COVID-19疫情爆發至今，中國一直堅持在境內施打國產疫苗，並未開放外國疫苗進口，且施打的疫苗中並沒有居全球主流、且保護力較高的mRNA疫苗。然而，中國復星公司卻取得了BNT/輝瑞疫苗在台灣、香港、中國的代理權，並使用了「復必泰」的中文商標，但至今仍未被核准在中國境內上市。

路透報導，BNT發言人事後表示，初期提供給中國市場的疫苗，都會由德國進口。而中國業界人士則透露，復星在上海建立的復必泰疫苗生產基地，截至目前尚未啟動。

另據飯點資訊報導，目前，BNT疫苗共有兩個版本，一種是針對早期的Delta病毒，以及Omicron的加強針，另一種是針對Omicron變異毒株BA.4／BA.5二價版本。目前暫無信息表明中國國內即將進口的版本是兩者中的哪一種。

此前BNT在港澳台地區已開始應用，累計接種超2000萬劑。有消息稱，這次BNT獲批在外籍人員中接種，預計是審批BNT在中國國內全面上市的試驗性第一步。國際市場對於BNT泰在中國國內上市的消息，期待已久。

據2021年5月公布的第七次全中國人口普查公報顯示，外籍人士合計143萬695人。因之前BNT已在港澳台地區上市，預計上述三地在中國大陸居住的民眾與外籍人員都將符合接種標準。

疫苗 BNT 蕭茲

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