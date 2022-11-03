韓正訪新加坡 李顯龍盼美中關係穩定

中國大陸國務院副總理韓正（左）11月2日繼續訪問新加坡，並與新加坡總理李顯龍會面。（取自李顯龍臉書頁面）

中國國務院副總理韓正11月2日繼續訪問新加坡 ，並與新加坡總理李顯龍會面。李顯龍指，他強調新加坡希望美中關係穩定，雙方保持溝通。

根據李顯龍在Facebook發文表示，很高興與韓正再次見面，他稱，「我們就地區和國際問題展開富有成效的討論，我強調新加坡希望美中關係能夠穩定，雙方保持溝通管道暢通」。

中星兩方之前在1日簽署19項合作協議與諒解備忘錄，主要涵蓋三大主題，即永續發展、數碼和互聯互通；例如，新加坡永續發展與環境部和中國住房和城鄉建設部，將在城市水源的綠色管理和垃圾處理方面展開合作。

此外，中國官方2日公布與新加坡簽訂「電子商務合作諒解備忘錄」的消息，並指出未來雙方將會建立合作機制，提升物流、行動支付 等領域合作水平。

中國商務部 官網2日發布消息指，10月27日，大陸商務部部長王文濤與新加坡貿易及工業部部長顏金勇以視訊方式共同簽署「電商合作諒解備忘錄」。

消息稱，雙方將建立電子商務合作機制，加強政策溝通，促進企業合作和地方合作，提升物流、行動支付等領域合作水平，開展能力建設和聯合研究，在雙方共同參與的區域及多雙邊經貿框架下加強合作。官方表示，備忘錄的簽署，將拓展兩國在數位經濟特別是電子商務領域的合作。