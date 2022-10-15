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北京四通橋掛反習布條 當局急聘「看橋員」 日薪320、管吃住

中國新聞組／北京15日電
北京出現「看橋員」24小時看守北京市內各大小天橋。（取材自微博）
北京出現「看橋員」24小時看守北京市內各大小天橋。（取材自微博）

北京四通橋橫額抗議事件餘波未了，網傳北京將實行多項措施，防止再有人在天橋掛橫額示威重演，這些措施包括買布匹超過一米要實名登記，也有消息稱首都現在招聘人手負責看管天橋，一天薪水人民幣320元（約44.5美元）。

自由亞洲電台綜合社媒資訊報導，昨天網上傳出消息，稱北京將採取多項措施杜絕「四通橋事件」重演。新措施包括招聘「看橋員」24小時看守北京市內各大小天橋。相關招工資訊稱，看橋員應在18至45歲之間，身高168厘米以上，24小時看橋的話，每天薪水320元人民幣，最少幹15天，管吃住，住帳篷，兩人一組，可以替換休息。

另外，也有網民聲稱，買布匹超過一米長的顧客將須實名登記，有網民發圖顯示，向布商查詢購買布匹是否需要實名登記，對方回覆：「需要的」。甚至有網民聲稱，買油漆也要實名。

據中央社現場報導稱，北京市四通橋13日發生橫額抗議事件後，周邊街道14日進入高度戒備狀態，來往路人成為警察及黑色便衣盯梢的對象。四通橋旁80公尺的一處公共汽車候車亭，倚靠亭柱吐菸、穿黑衣帽黑鞋的半身男子，被指即為盯梢的黑衣人。

距離路口事發地最近的兩個地鐵人民大學站出口，站了一到二名協警。出口外的路旁停放多輛警車，制服員警則多半駐守在路口的四個角落，每個角落駐守不動的員警至少有三至五人；而接近抗議布條懸掛點的東北、西北角落人數更多。另有一些員警則留在車內，以暗哨方式注意路上的一舉一動。

北京 地鐵 警察

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