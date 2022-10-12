我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

中德建交50年 蕭茲將晤習近平？中方：沒消息

中國新聞組／北京12日電
美媒報導指出德國總理蕭茲計畫11月3日至4日訪問中國，屆時可能與中國國家主席習近平會面。（中新社）
美媒報導指出德國總理蕭茲計畫11月3日至4日訪問中國，屆時可能與中國國家主席習近平會面。（中新社）

今年是中國與德國建交50周年，值此關鍵之年，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）是否出訪最大貿易夥伴中國，引發外界關注。美國政治新聞網站Politico稍早報導，德國總理蕭茲將於11月3至4日訪問中國，但中國外交部發言人毛寧11日回應「目前沒有可以發布的消息」，德國政府發言人也不予置評。

蕭茲可能在二十大後於11月訪問中國的消息，自7月以來不斷被傳出。港媒南華早報先於7月報導，指中國將邀請德國、法國、義大利、西班牙等4國領導人在11月到訪；9月間又報導指蕭茲與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計11月訪問中國。儘管中國外交部發言人趙立堅稍早公開否認中方邀請上述4國領導人訪中，但這也反映當前外界對於中德高層交往的關注。

深圳衛視直新聞報導，德國前總理梅克爾執政時期，中德兩國關係不斷升溫，經貿合作也在梅克爾執政後4年裡達到頂峰。蕭茲上台後雖曾表態稱不會改變梅克爾時期的對中政策，但他上任後率先訪問日本，還與印度舉行政府磋商，卻沒有到訪中國，似乎與中國保持距離。

自俄烏衝突爆發以來，以德國為核心國家的歐洲都遭受不小的經濟衝擊，與此同時，「反對聽從美國」的聲音越來越強烈。對於德國來說，尋求加強與亞洲的聯繫迫在眉睫。

而中國是德國最大的貿易夥伴，雙邊經貿往來在2021年超過2400億歐元，德媒則統計稱，德國在2022年上半年自中國進口規模同比增加46%，德企在中國投資達到突破紀錄的100億歐元。這些數據都印證德國在經貿領域與中國合作的重要性。

據報導，在這一大背景下，蕭茲的對中政策將有著重要意義。

央視新聞報導，蕭茲11日出席柏林機械工程峰會時，再度堅定支持全球化，反對與中國脫鉤。而中國國家主席習近平昨與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也在昨天建交紀念日互致賀電。

外界觀察，蕭茲訪中若成行，將成為北京與西方溝通的橋梁，會否促使其他歐洲國家領導人跟進、突破美國號召盟友進行的政治圍堵，值得觀察。

德國總理蕭茲是否出訪中國會晤國家主席習近平，引發各界關注。(路透)
德國總理蕭茲是否出訪中國會晤國家主席習近平，引發各界關注。(路透)

德國 蕭茲 梅克爾

上一則

控制軍隊、媒體…… 路透：習近平12招集權於一身 建立黨核心

延伸閱讀

中共20大對台政策「兩促兩反」 學者評估:和統仍是主軸

中共20大對台政策「兩促兩反」 學者評估:和統仍是主軸
中共20大前高層再出訪 王岐山將赴哈薩克出席亞信峰會

中共20大前高層再出訪 王岐山將赴哈薩克出席亞信峰會
紐時：習近平舉止、穿著 複製毛澤東

紐時：習近平舉止、穿著 複製毛澤東
20大人事詭譎 政治先行「不設接班人」

20大人事詭譎 政治先行「不設接班人」

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
小米董事長雷軍。（路透）

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

2022-10-04 09:59
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
「富比世」雜誌報導，中國的金融危機正在惡化。(美聯社)

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

2022-10-04 14:30
攸關中共未來五年最高權力組成的中共廿大即將登場。圖為今年九月卅日，中共總書記習近平（中）和大陸總理李克強（左三）出席在人民大會堂舉行的大陸國慶招待會。（Getty Images）

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

2022-10-09 16:57

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖