中德建交50年 蕭茲將晤習近平？中方：沒消息

美媒報導指出德國總理蕭茲計畫11月3日至4日訪問中國，屆時可能與中國國家主席習近平會面。（中新社）

今年是中國與德國 建交50周年，值此關鍵之年，德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）是否出訪最大貿易夥伴中國，引發外界關注。美國政治新聞網站Politico稍早報導，德國總理蕭茲將於11月3至4日訪問中國，但中國外交部發言人毛寧11日回應「目前沒有可以發布的消息」，德國政府發言人也不予置評。

蕭茲可能在二十大後於11月訪問中國的消息，自7月以來不斷被傳出。港媒南華早報先於7月報導，指中國將邀請德國、法國、義大利、西班牙等4國領導人在11月到訪；9月間又報導指蕭茲與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計11月訪問中國。儘管中國外交部發言人趙立堅稍早公開否認中方邀請上述4國領導人訪中，但這也反映當前外界對於中德高層交往的關注。

深圳衛視直新聞報導，德國前總理梅克爾 執政時期，中德兩國關係不斷升溫，經貿合作也在梅克爾執政後4年裡達到頂峰。蕭茲上台後雖曾表態稱不會改變梅克爾時期的對中政策，但他上任後率先訪問日本，還與印度舉行政府磋商，卻沒有到訪中國，似乎與中國保持距離。

自俄烏衝突爆發以來，以德國為核心國家的歐洲都遭受不小的經濟衝擊，與此同時，「反對聽從美國」的聲音越來越強烈。對於德國來說，尋求加強與亞洲的聯繫迫在眉睫。

而中國是德國最大的貿易夥伴，雙邊經貿往來在2021年超過2400億歐元，德媒則統計稱，德國在2022年上半年自中國進口規模同比增加46%，德企在中國投資達到突破紀錄的100億歐元。這些數據都印證德國在經貿領域與中國合作的重要性。

據報導，在這一大背景下，蕭茲的對中政策將有著重要意義。

央視新聞報導，蕭茲11日出席柏林機械工程峰會時，再度堅定支持全球化，反對與中國脫鉤。而中國國家主席習近平昨與德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也在昨天建交紀念日互致賀電。