我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

北溪管線洩漏非意外? 中國：恐是蓄意破壞

記者林則宏／綜合報導
丹麥國防司令部9月27日發布的圖片顯示，北溪2號天然氣管道發生洩漏事故。（Getty Images）
丹麥國防司令部9月27日發布的圖片顯示，北溪2號天然氣管道發生洩漏事故。（Getty Images）

俄羅斯天然氣輸送至歐洲的北溪1號和北溪2號管線日前傳出洩漏事故，歐美紛紛將矛頭指向是俄羅斯蓄意破壞造成的。中國常駐聯合國副代表耿爽也指稱，目前的信息表明此次洩漏不是意外事故，很可能是蓄意破壞造成的，呼籲對事件開展客觀、公正、專業的調查。

德國之聲報導，北溪天然氣輸氣管道洩漏被認為是遭到人為蓄意破壞。對於這起事故，歐美迅速將矛頭指向俄羅斯。俄方則宣稱西方參與了管道爆炸事件，並且已掌握相關信息。

據中國常駐聯合國代表團官網消息，耿爽9月30日在聯合國安理會審議北溪天然氣管道洩漏事件時發言稱，中國對北溪天然氣管線近日發生多處洩漏並伴隨強烈水下爆炸表示嚴重關切。

耿爽說，北溪天然氣管線是歐洲能源運輸大動脈，該項目向23個歐洲國家提供重要天然氣供應。洩漏事件導致管線物理中斷，使歐洲能源供應短缺問題更加突出。全球各地包括發展中國家的消費者，恐怕要承受由此引發的能源市場動盪和能源價格上漲。

他指出，目前洩漏仍在繼續，事件對相關海域航運線路和生態環境的影響仍在顯現。當歐洲和世界正面臨層出不窮的棘手挑戰之時，這實在是一件北京當局不願意看到的、令人痛心的巨大災難。

耿爽表示，中國注意到，目前的信息表明此次洩漏不是意外事故，很可能是蓄意破壞造成的。如果屬實，這將構成對跨國民用設施和海底管道的襲擊，違反國際法。

耿爽稱，中方還注意到，各攸關方均認為，對洩漏事件開展客觀、公正、專業的調查十分必要。「此次洩漏事件凸顯了跨境基礎設施的脆弱性。我們願同各方共同努力維護好跨境基礎設施安全。」

天然氣 耿爽 俄羅斯

上一則

香港消費券派發逢十一 商場人流增3成 旅行社大排長龍

下一則

解放軍東部戰區新司令林向陽亮相 兩度參加大閱兵 顯示習看重他

延伸閱讀

世界晚報／高校廁所上演「活春宮」 大批學生圍觀拍攝

世界晚報／高校廁所上演「活春宮」 大批學生圍觀拍攝
俄羅斯併烏克蘭4州 土耳其：嚴重違反國際法

俄羅斯併烏克蘭4州 土耳其：嚴重違反國際法
北溪2號管線停止外洩 北溪1號狀況不明

北溪2號管線停止外洩 北溪1號狀況不明
安理會表決譴責併吞烏克蘭決議 俄否決、中棄權

安理會表決譴責併吞烏克蘭決議 俄否決、中棄權

熱門新聞

運動員阿爽參與鐵人三項比賽，因服裝受到矚目。（取材自極目新聞）

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

2022-09-24 09:00
董瑤瓊（左）2018年因上傳朝習近平畫像潑墨的影片而被送入精神病院。（圖取自保護衛士網頁safeguarddefenders.com）

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

2022-09-26 13:28
中國海運價格持續下跌，貨櫃航運市場表現疲軟，原本「一箱難求」已變成「一貨難求」。圖為山東青島港。（新華社）

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

2022-09-25 11:50
「校園活春宮」發生在廣東財經大學華商學院。（影片截圖）

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

2022-10-01 10:00
歐洲能源價格飆升，歐洲人瘋搶中製「取暖神器」，圖為熱水袋 。（取材自時代周報）

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

2022-09-28 07:00
周大福門店。（取材自魔都囡）

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

2022-09-30 09:00

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀