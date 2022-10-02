北溪管線洩漏非意外? 中國：恐是蓄意破壞

丹麥國防司令部9月27日發布的圖片顯示，北溪2號天然氣管道發生洩漏事故。（Getty Images）

將俄羅斯天然氣 輸送至歐洲的北溪1號和北溪2號管線日前傳出洩漏事故，歐美紛紛將矛頭指向是俄羅斯蓄意破壞造成的。中國常駐聯合國副代表耿爽 也指稱，目前的信息表明此次洩漏不是意外事故，很可能是蓄意破壞造成的，呼籲對事件開展客觀、公正、專業的調查。

德國之聲報導，北溪天然氣輸氣管道洩漏被認為是遭到人為蓄意破壞。對於這起事故，歐美迅速將矛頭指向俄羅斯。俄方則宣稱西方參與了管道爆炸事件，並且已掌握相關信息。

據中國常駐聯合國代表團官網消息，耿爽9月30日在聯合國安理會審議北溪天然氣管道洩漏事件時發言稱，中國對北溪天然氣管線近日發生多處洩漏並伴隨強烈水下爆炸表示嚴重關切。

耿爽說，北溪天然氣管線是歐洲能源運輸大動脈，該項目向23個歐洲國家提供重要天然氣供應。洩漏事件導致管線物理中斷，使歐洲能源供應短缺問題更加突出。全球各地包括發展中國家的消費者，恐怕要承受由此引發的能源市場動盪和能源價格上漲。

他指出，目前洩漏仍在繼續，事件對相關海域航運線路和生態環境的影響仍在顯現。當歐洲和世界正面臨層出不窮的棘手挑戰之時，這實在是一件北京當局不願意看到的、令人痛心的巨大災難。

耿爽表示，中國注意到，目前的信息表明此次洩漏不是意外事故，很可能是蓄意破壞造成的。如果屬實，這將構成對跨國民用設施和海底管道的襲擊，違反國際法。

耿爽稱，中方還注意到，各攸關方均認為，對洩漏事件開展客觀、公正、專業的調查十分必要。「此次洩漏事件凸顯了跨境基礎設施的脆弱性。我們願同各方共同努力維護好跨境基礎設施安全。」