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中官媒：美自爆中艦到家門口「裝可憐」塑造中國威脅迫近

中國新聞組／北京30日電
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊巡邏艇在白令海例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊巡邏艇在白令海例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美國國防部26日稱美國海岸警衛隊日前在阿拉斯加州西北方向的白令海峽，發現了三艘中國艦艇，引發關注。對此，中國官媒「國防時報排頭兵」以「美國裝可憐」為題發表文章，稱美國自爆中國軍艦航行至其「家門口」，是以退為進，刻意塑造「中國威脅迫近」的論調。

「國防時報排頭兵」稱，中俄「東方2022」聯合軍演，美國絲毫不提「航行自由行動」，反而認為中國艦艇能出現在阿拉斯加州附近海域，證明有能力威脅到美國本土安全。

美國駐北京大使伯恩斯呼籲北京重啟對話，讓中美關係向前邁進，他又重申反對北京單方面改變台海現狀。分析指，該言論反映華府正竭力為台海局勢降溫。

「我們向中方傳達的信息是，我們重啟對話，共同向前邁進。」伯恩斯29日在新加坡一場智庫峰會上稱，中美在科技方面展開競爭，但需要在氣候變化和衛生等議題合作。對於台海局勢，伯恩斯指，美國已向北京作出警告，「我們不同意，也不會接受他們（單方面改變現狀）的做法」。

彭博社指，美國眾院議長裴洛西訪台令中美中斷溝通，華盛頓如今正努力嘗試令其重歸正軌。美國氣候特使柯瑞上周也表示，希望中方能重返談判桌。

柯瑞月初接受金融時報訪問時說，氣候危機是一個全球性問題，「沒有哪兩個國家能比中美合作做出的貢獻更大」。

北京 阿拉斯加州 柯瑞

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