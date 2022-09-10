中國獻秋節大禮 月球新礦物命名「嫦娥石」

中國在月球上發現新礦物，並將之命名為「嫦娥石」。（取材 自微博）

中秋節前夕，中國國家航天局等部門昨在北京 發布「嫦娥五號 」最新科學成果，中國科學家首次在月球上發現新礦物，並命名為「嫦娥石」，這是人類在月球上發現的第6種新礦物，中國也成為世界上第3個在月球發現新礦物的國家；此外，嫦娥石所含量的稀土是否有開發價值，也值得進一步研究。

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央視新聞報導，「嫦娥石」是一種磷酸鹽礦物，呈柱狀晶體，存在於月球玄武岩顆粒中。在「嫦娥五號」採集的14萬個月球樣品顆粒中，中核集團核工業北京地質研究院團隊透過X射線衍射等系列技術，分離出1顆方圓約10微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構。

經國際礦物學會（IMA）新礦物分類及命名委員會（CNMNC）投票通過，確證為一種新礦物。

「嫦娥五號」是中國首個實施無人月面取樣返回的月球探測器。2020年12月1日，「嫦娥五號」在月球正面順利著陸，隨後完成月球鑽取採樣工作，12月17日攜帶1731克月球樣品返回地球 。

大公報報導，另據介紹，國家航天局已完成四批152份共計53625.7毫克的月球樣品發放，有33家科研單位的98位申請人通過申請，目前已在岩漿分異、太空風化、氦﹣3氣體以及生物能轉化等方面取得最新成果，對認識月球起源與演化，探尋月球資源的有效利用以及實現「零能耗」的地外環境和生命支持系統具有重要啟示意義。

中國在月球上發現新礦物，並將之命名為「嫦娥石」。（央視新聞截圖）

中國科學家首次發現月球新礦物，取名「嫦娥石」。圖為月球樣品顯微鏡照片。（中新社）

此外，環球時報報導，中國發現月球新礦物有什麼意義？為何美國和俄羅斯 之前沒能發現？核工業北京地質研究院月球研究團隊負責人李子穎解釋說，嫦娥五號探測器在月球上的採樣地點，與此前美國和俄羅斯月球採樣地點距離較遠，「我們的採樣地點地質年代要年輕約10億年，這或許是此前美俄月球樣品中沒有能發現嫦娥石的原因之一」。

李子穎表示，雖然嫦娥石所屬的磷酸鹽礦物在地球上很常見，但其中並不包含嫦娥石，這證明其形成需要與地球截然不同的環境和條件。未來通過研究嫦娥石的形成條件，可以倒推當初月球演化時經歷了什麼樣的特殊歷史過程，對認識月球起源與演化意義重大。