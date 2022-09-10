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中國獻秋節大禮 月球新礦物命名「嫦娥石」

中國新聞組／北京10日電
中國在月球上發現新礦物，並將之命名為「嫦娥石」。（取材 自微博）
中國在月球上發現新礦物，並將之命名為「嫦娥石」。（取材 自微博）

中秋節前夕，中國國家航天局等部門昨在北京發布「嫦娥五號」最新科學成果，中國科學家首次在月球上發現新礦物，並命名為「嫦娥石」，這是人類在月球上發現的第6種新礦物，中國也成為世界上第3個在月球發現新礦物的國家；此外，嫦娥石所含量的稀土是否有開發價值，也值得進一步研究。

來源：YouTube

央視新聞報導，「嫦娥石」是一種磷酸鹽礦物，呈柱狀晶體，存在於月球玄武岩顆粒中。在「嫦娥五號」採集的14萬個月球樣品顆粒中，中核集團核工業北京地質研究院團隊透過X射線衍射等系列技術，分離出1顆方圓約10微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構。

經國際礦物學會（IMA）新礦物分類及命名委員會（CNMNC）投票通過，確證為一種新礦物。

「嫦娥五號」是中國首個實施無人月面取樣返回的月球探測器。2020年12月1日，「嫦娥五號」在月球正面順利著陸，隨後完成月球鑽取採樣工作，12月17日攜帶1731克月球樣品返回地球 。

大公報報導，另據介紹，國家航天局已完成四批152份共計53625.7毫克的月球樣品發放，有33家科研單位的98位申請人通過申請，目前已在岩漿分異、太空風化、氦﹣3氣體以及生物能轉化等方面取得最新成果，對認識月球起源與演化，探尋月球資源的有效利用以及實現「零能耗」的地外環境和生命支持系統具有重要啟示意義。

中國在月球上發現新礦物，並將之命名為「嫦娥石」。（央視新聞截圖）
中國在月球上發現新礦物，並將之命名為「嫦娥石」。（央視新聞截圖）

中國科學家首次發現月球新礦物，取名「嫦娥石」。圖為月球樣品顯微鏡照片。（中新社）
中國科學家首次發現月球新礦物，取名「嫦娥石」。圖為月球樣品顯微鏡照片。（中新社）

此外，環球時報報導，中國發現月球新礦物有什麼意義？為何美國和俄羅斯之前沒能發現？核工業北京地質研究院月球研究團隊負責人李子穎解釋說，嫦娥五號探測器在月球上的採樣地點，與此前美國和俄羅斯月球採樣地點距離較遠，「我們的採樣地點地質年代要年輕約10億年，這或許是此前美俄月球樣品中沒有能發現嫦娥石的原因之一」。

李子穎表示，雖然嫦娥石所屬的磷酸鹽礦物在地球上很常見，但其中並不包含嫦娥石，這證明其形成需要與地球截然不同的環境和條件。未來通過研究嫦娥石的形成條件，可以倒推當初月球演化時經歷了什麼樣的特殊歷史過程，對認識月球起源與演化意義重大。

核工業北京地質研究院月球樣品研究團隊還首次準確測量嫦娥五號月壤中氦-3含量、賦存規律以及最佳提取參數，為後續月球氦-3資源的遙感預測和資源總量估算，以及氦-3資源未來開發和經濟評價提供基礎科學數據。

為何命名嫦娥石、至今在月球發現六種礦物表。(資料來源：大公報、央視）
為何命名嫦娥石、至今在月球發現六種礦物表。(資料來源：大公報、央視）

嫦娥五號 北京 俄羅斯

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