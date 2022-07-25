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大房子送達…問天實驗艙成功對接天和核心艙

中國新聞組／北京25日電
問天實驗艙24日下午2時許，在海南文昌航天發射場發射。(中新社)
問天實驗艙24日下午2時許，在海南文昌航天發射場發射。(中新社)

中國首座太空站中最重要的艙段「問天實驗艙」昨天下午2時22分在海南發射成功，並與天和核心艙成功對接。這是中國迄今為止發射最大的單體航天器，也是全世界現役在軌最重的單艙主動飛行器。問天實驗艙不僅更寬敞且具備大型科學實驗室功能，在軌航天員們喜收溫馨舒適又為空間科學研究提供更大平台的「大房子」。 

中國迄今為止火箭發射最重載荷的問天實驗艙，昨天搭乘長征五號Ｂ遙三運載火箭發射升空，並在18分鐘後成功進入預定軌道。此次發射是中國太空站進入建造階段後的第三次發射。中國太空站總體構型是天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙三個艙段，整體呈T字構型。天和核心艙已在去年4月發射成功。

據中國載人航天工程辦公室消息，問天實驗艙入軌後，於凌晨3時13分成功對接於天和核心艙前向端口，交會對接過程歷時約13小時。這是中國兩個20噸級航天器首次在軌實現交會對接，也是空間站有航天員在軌駐留期間首次進行空間交會對接，完成太空站「一」字構型。

已在天和核心艙在軌工作約50天的神舟十四號航天員乘組陳冬、劉洋、蔡旭哲，通過視頻搓手迎接「新家」的歡呼雀躍神情，讓網民們直呼「好萌」，並將「升戶型的航天員開心」做成表情包，「大房子已送達，請查收！」。

問天實驗艙軸全長17.9公尺，艙體最大直徑4.2公尺，發射重量23噸，由工作艙、氣閘艙、資源艙三部分組成，裝載8個實驗機櫃、22個艙外載荷適配器，就像是把一個大型科學實驗室搬到了太空。航天員在問天實驗艙工作，出了「臥室」就能「上班」。

與天和核心艙相比，問天實驗艙更重、更大，具備更強的超萬瓦級的供電能力、千兆級的資訊傳輸能力，在中國航天器研製歷程中創下多個新紀錄。

問天實驗艙的工作艙是迄今中國最大、世界第二大單密封艙體。艙內設有3個睡眠區、1個衞生區，「床位」數增加到6個。神舟十五號載人飛船發射後，神十四、神十五兩個乘組、6名航天員將實現「太空會師」，太空站「滿客」運行。

太空 天和核心艙 長征五號

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