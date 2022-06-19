俄媒：中大使稱將為俄提供飛機零件

中國駐俄羅斯大使透露，中國將為俄羅斯提供飛機零部件。圖為俄羅斯伊留申II-80型客機。(路透)

今年2月俄烏衝突發生後，西方國家對俄羅斯 實施了一系列制裁措施，包括禁止向俄羅斯租賃和供應飛機，以及禁止出口航空工業用品和零部件。但中國駐俄羅斯大使張漢暉17日告訴俄羅斯媒體，中國準備向俄羅斯航空公司提供飛機零部件。

觀察者網引述塔斯社、RT報導，張漢暉指出，「我們準備向俄羅斯提供（飛機）零部件，我們正在建立和組織這樣的合作。（航空公司）目前正在解決（問題），他們有特定的渠道，中方沒有限制。」

在波音和空客停止了為俄羅斯航空公司運營的飛機提供業務後，人們擔憂俄羅斯大部分的飛機或將在數月內停飛。

但是，隨後有部分企業提出，反對對俄制裁。歐洲航空業巨頭空客就曾敦促歐洲不要將出口制裁延伸到俄鈦，稱此舉只會「傷敵八百，自損一千」。

空客首席執行官紀福里（Guillaume Faury）稱空客正在遵守並將繼續遵守全面的制裁措施，但認為對俄鈦進口實施制裁「並不合適」。因為鈦出口僅佔俄羅斯出口收入的一小部分，此類制裁將對俄影響很小，對於其他國家和航空航天業的影響卻很大。

報導指出，第25屆聖彼得堡國際經濟論壇框架下，俄羅斯-中國商務對話16日在聖彼得堡舉行。中國駐俄羅斯大使張漢暉、俄羅斯工業企業家聯盟主席邵欣出席活動並致辭。俄羅斯中國總商會會長、中誠通國際投資 有限公司總經理周立群與俄羅斯科學院遠東研究所所長巴巴耶夫共同主持了本次商務對話。

張漢暉表示，面對新冠肺炎疫情 、全球經濟下行、國際市場震盪等多重考驗，中俄不斷加大彼此戰略支持，深化利益交融，兩國經貿合作逆勢前行，顯示出強大韌性。2021年，中俄貿易額超1400億美元，創歷史新高。今年前5個月，中俄貿易額逆勢大幅增長28.9%，達658億美元。中俄雙邊貿易增勢好、項目合作成色足、合作領域亮點多，顯示出強大韌性。

張漢暉大使，雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神開展正常經貿合作。