中官媒列七點評美中會晤 警告美方「勿謂言之不預」

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右一）13日與美國國安顧問蘇利文（左一）在盧森堡舉行會晤。新華社

中國跟美國外交高層在歐洲盧森堡的會晤，引起兩岸高度關注，對此陸媒指出，有七個重點可以觀察，其中在台灣問題上，又拋出了「勿謂言之不預」的警告。

中國官媒中央廣播電視總台旗下的微信公眾號「玉淵譚天」15日發出一則長文，就中共中央外事辦主任楊潔篪 跟美國國安顧問蘇利文 （Jake Sullivan）在盧森堡的最新會晤進行分析，採訪中國學者之餘，也詳細解說美中盧森堡會晤的七個重點。

首先第一個重點是「時機」，會晤時機受到雙方元首外交引領凸顯，特別是中國國家主席習近平跟美國總統拜登（Joe Biden）3月18日的視訊通話才三個月，當時雙方同意在各領域加強溝通，「能談，就說明雙方有管控分歧、避免誤判的意願」。

不過，文章強調，這離雙方關係的整體好轉還有相當距離，文章引述中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員刁大明說法指出，美方恢復這些對話，到底是要從戰略上改變一些對華負面的定位，還是只是為了要讓自己的利益最大化，這個目的，才是關鍵。文章呼籲美國把「四不一無意」落到實處，也稱這是雙方關係當前的癥結所在。

其次，從會面地點上來看，盧森堡跟北京 的友好關係也具有重要意義，「這對於當前國際上最複雜的一對大國關係—中美關係來說，是借鑒，也是提醒：交流和互動，必須建立在對等的基礎之上」。

文章並指出，前面三次楊潔篪跟蘇利文在歐洲的會晤，涵蓋羅馬、瑞士跟盧森堡，這些國家和中國跟美國之間的距離，大致相等。

再者，文章點出此次中方的新聞稿有一處新表述，即「台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨著美大搞『以台制華』、台灣當局大搞『倚美謀獨』而不斷升高」；另外一處措辭變化則是從要求美方「恪守一個中國原則」改為「必須恪守一個中國原則」。文章強調，「美方可以再想想剛剛結束的香格里拉對話會上中方的表態，中國有句老話，叫做『勿謂言之不預』」。

其他幾個重點包含美國執政群體的「思維定勢」、北京對華府「敲打『小動作』戳穿『小心思』」、從美國內部問題「結合現實看訴求」。

最後一點則是「通過表述看大勢」，文章強調，中方使用「十字路口」，這體現了美方改弦易轍的迫切性和必要性，並指出，「如果美國繼續選擇倒行逆施，就將把中美關係推向歧途，推向絕路，那美國，也必須承擔一切嚴重後果」。