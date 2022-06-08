我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

楊潔篪：中日關係挑戰大 別忽視

記者廖士鋒／綜合報導
中共中央政治局委員楊潔篪表示，中日關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」。（取材自新華網）
中共中央政治局委員楊潔篪表示，中日關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」。（取材自新華網）

中共中央外事委辦主任楊潔篪7日與日本國家安全保障局長秋葉剛男通話，楊潔篪強調目前雙邊關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」，呼籲雙方增進安全互信。楊潔篪並向日方闡明北京在台灣、香港、釣魚台等問題上的原則立場。

據中國外交部官網消息，楊潔篪在通話中提到，今年是雙方建交50周年，兩國關係行至重要歷史節點，他稱去年雙方領導人對於構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，為兩國關係發展提供了指引和遵循。

不過，他表示當前的雙方關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」，呼籲雙方要把握正確方向，堅持合作共贏，著眼長遠大局，增進安全互信，共同維護地區和平與繁榮。

據中方發布，秋葉剛男稱，日方願同北京深化合作，妥處分歧，就雙邊敏感和國際熱點問題加強溝通，共同構築建設性、穩定的日中關係。

此前北京駐日大使孔鉉佑表示，當前日本把中國大陸視作戰略安全威脅的傾向正在上升，執意「聯美遏華」的示強論調和消極舉動正在增多。

近期西太平洋並不太平，中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」平台兩度釋出美軍電子偵察機貼近大陸沿海偵查的訊息，先是6月3日從黃海海域向東海飛行至閩浙交界，6日則從巴士海峽切入台海與南海交界附近，沿著廣東和海南島近海偵察，最近距離僅29海里。

楊潔篪 北京 日本

上一則

朝陽群眾制度化 國家安全部鼓勵舉報間諜賞10萬

下一則

傅華搭檔「戰地記者」呂岩松 掌舵新華社

延伸閱讀

北京冬奧花滑禁藥餘波 成年組參賽門檻提高至17歲

北京冬奧花滑禁藥餘波 成年組參賽門檻提高至17歲
與日本安保局長通話 楊潔篪：中日關係 困難不容忽視

與日本安保局長通話 楊潔篪：中日關係 困難不容忽視
習近平會聯合國高專：中國人權得到前所未有保障

習近平會聯合國高專：中國人權得到前所未有保障
拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

熱門新聞

深圳這名穿花裙女子嗆聲開50台賓利堵車庫，被查出其老公是中國國企上市公司的監事會主席。（取材自微博）

深圳貴婦春光外洩揚言開50輛賓利搶車位 害慘國企老公

2022-06-05 21:16
華盛頓郵報報導，最近幾周，俄國官員要求中國提供更多支持，中國為此不耐。圖為俄國總統普亭（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

俄要求兌現「友誼無上限」承諾 中國不耐煩

2022-06-06 14:29
加拿大軍方控訴解放軍干擾其空軍飛行航線，圖為加拿大CP-140 Aurora偵察機。(Filterkaffee/取自Wikimedia Commons)

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

2022-06-02 12:02
澳洲P-8A偵察巡邏機。（取材自觀察者網）

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

2022-06-05 07:53
中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

2022-06-06 12:09
經歷過疫情封控後，許多上海年輕人重新考慮人生規畫。圖為示意圖，上海高校校園招聘會。（新華社）

上海青年疫後新規畫：不生、回鄉、提早退休、辦美國綠卡

2022-05-31 15:35

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見