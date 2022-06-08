楊潔篪：中日關係挑戰大 別忽視

中共中央政治局委員楊潔篪表示，中日關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」。（取材自新華網）

中共中央外事委辦主任楊潔篪 7日與日本 國家安全保障局長秋葉剛男通話，楊潔篪強調目前雙邊關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」，呼籲雙方增進安全互信。楊潔篪並向日方闡明北京 在台灣、香港、釣魚台等問題上的原則立場。

據中國外交部官網消息，楊潔篪在通話中提到，今年是雙方建交50周年，兩國關係行至重要歷史節點，他稱去年雙方領導人對於構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，為兩國關係發展提供了指引和遵循。

不過，他表示當前的雙方關係「新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視」，呼籲雙方要把握正確方向，堅持合作共贏，著眼長遠大局，增進安全互信，共同維護地區和平與繁榮。

據中方發布，秋葉剛男稱，日方願同北京深化合作，妥處分歧，就雙邊敏感和國際熱點問題加強溝通，共同構築建設性、穩定的日中關係。

此前北京駐日大使孔鉉佑表示，當前日本把中國大陸視作戰略安全威脅的傾向正在上升，執意「聯美遏華」的示強論調和消極舉動正在增多。

近期西太平洋並不太平，中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」平台兩度釋出美軍電子偵察機貼近大陸沿海偵查的訊息，先是6月3日從黃海海域向東海飛行至閩浙交界，6日則從巴士海峽切入台海與南海交界附近，沿著廣東和海南島近海偵察，最近距離僅29海里。