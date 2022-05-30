中殲16+俄圖95 同框照首曝光 專家：下次可能出動殲20

央視曝光中國空軍殲16（右下2架）與俄戰機的同框照。（取材自央視）

根據中俄兩軍年度軍事合作計畫，兩國空軍24日在日本海、東海、西太平洋海域上空組織實施例行性聯合空中戰略巡航。29日，中國央視國防軍事頻道節目報導此次巡航時刊登照片，可見巡航期間，參與的戰機包括中國的殲16、轟6K，以及俄羅斯 的圖95。央視報導指出，這是首次看到殲16在中俄聯合巡航，與俄羅斯戰機同框。

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專家稱，這是中方首次公布派戰鬥機為中俄聯合巡航護航的具體信息，不排除在下一次中俄聯合空中巡航中會出現中國殲20和俄羅斯蘇57戰機。

殲16是中國自主研發的一款雙座、重型多用途戰鬥機，有載彈量大、火力強悍的特色，被軍迷們稱為「炸彈卡車」，與殲10C及殲20被譽為空軍「三劍客」，目前已經常態化開展編隊飛行訓練。

另據百度 百科，殲16是中國瀋陽飛機公司在殲11BS戰鬥機基礎上發展研製的四代半雙座雙發多用途戰鬥機。

該機外形參考俄式蘇30MKK多用途戰鬥機。殲16裝備主動電子掃描相控陣雷達（AESA），可同時識別攻擊多個目標，具備遠距離超視距空戰能力和強大的對地、對海打擊能力。與殲轟7比較，殲16的機體更大，最大載彈量12噸，可以發射霹靂10、霹靂15空對空導彈，鷹擊83、鷹擊91，空地88等空對面導彈。該機裝備中國國產的渦扇10太行發動機，其性能與美國最新的F-15EX多用途戰鬥機相當。

殲16於2011年10月17日在瀋陽首飛。2013年初中國正式公開該戰機。

據環球時報報導，軍事專家宋忠平29日表示，中俄聯合空中戰略巡航中的「主角」轟6K與圖95都是戰略轟炸機，戰略轟炸機需要有戰鬥機伴飛進行護航，俄羅斯的蘇30和解放軍 的殲16都是重型戰鬥機，這兩款戰機護航有助於中俄聯合巡航實戰能力的提升。

宋忠平表示，為了應對戰場環境的不斷變化，強化實戰化能力，必須要配備足夠數量的戰鬥機來加以護航，確保空中戰略巡航可靠、有效、安全的執行。隨著軍事技術不斷進步，武器裝備性能越來越好，作戰能力越來越強，保障能力越來越強，「不排除在下一次中俄聯合空中巡航中會出現中國的殲20和俄羅斯的-57，屆時整體作戰能力會有非常大的提升。」