中國清零防疫代價太高？越南出口超車深圳成話題

越南3月份出口迎來創紀錄大漲，掀起「超過深圳」的話題討論。（Getty Images）

近日，「越南 3月出口額超過深圳」的話題，在中國社群平台引起不小的驚訝與恐慌。儘管專家稱越南早從2019年就開始領先深圳，要大家不用恐慌，仍引發不少網友擔憂並批評中國現行「動態清零」的疫情 封控政策，讓出口額原本有機會反超越南的深圳，不僅持續落後甚至停滯不前，質疑中國為防疫因此付出的代價是否值得。

這項話題源自越南近日公布的一季度經濟數據。BBC報導，越南海關總局數據顯示，3月份越南出口迎來創紀錄大漲，環比增長48.2%，達到347.1億美元；也使越南一季度的出口總額為885.8億美元，同比上升12.9%。但深圳第一季度出口4076.6億元人民幣(約608.3億美元)，同比下降2.6%，3月份出口額僅約1200億元(約178.3億美元)，同比下降14%。

這意味著，越南一季度出口總額超出深圳多達277.5億美元。其中3月份的數據差距更大，幾乎是深圳的兩倍。

數據引發的「越南3月出口額超過深圳」話題在微博上被網友熱議，主要觀點分為三類。一是批評禍首是深圳此前封城 致訂單轉移。也有網友認為，越南超越深圳不足為奇，「一個國家超過一個城市，有什麼好慌的？」並稱這是「珠三角外溢的結果」。

其實最早是深圳先趕超越南。BBC指出，1986年，越南出口額17.4億美元，當時深圳特區出口額為7.2億美元，不足越南的一半。之後深圳大幅上漲，1988年開始，深圳的出口額超過越南，並在此後20多年持續領先。但此後，越南開始追趕，2017年與深圳已經相差無幾。2018年，美國發起對中國的貿易戰，深圳出口額進入停滯期。也是在這一年，越南出口2595億美元相比深圳2460億美元首次反超。

分析指出，越南崛起的原因，與越南大力發展外向型經濟，利用更低的勞動力成本，從中國承接製衣、製鞋、電子等產能有關，再加上2018年開始的中美貿易戰，更促使一批企業加快向越南轉移。

多年前就已發生了越南出口額超越深圳，之所以在今天的中國引發討論，重要的背景是，深圳3月經歷了因疫情帶來的封城，讓越南和深圳出口之間的差距更大。

但事實上，過去兩年，疫情控制差異導致中國的供給能力遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。但這原本對中國有利的局勢，卻因2022年初，深圳、上海先後封城而拉大了差距。對中國而言，更艱難的或許是二季度，因3月底上海才開始封城。