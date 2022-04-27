美投資人告馬雲 中媒稱是幌子「矛頭對準中國科技公司」

阿里巴巴創始人馬雲，被美股投資人列為新的訴訟對象。（新華社）

美股投資 人2021年向美國紐約南區聯邦地區法院發起對阿里巴巴的集體訴訟，理由是阿里股價 暴跌致其投資受損。該訴訟在22日突升級，將馬雲 列為新的訴訟對象。在中國科技公司股價持續下跌情況下，這次針馬雲的訴訟，中媒認為只是幌子，「實際上是將矛頭對準中國科技公司」。

觀察者網報導，除了發起訴訟的4名投資人，其代理律師正召集所有2020年6月至12月購買阿里股票的投資人，共同發起集體訴訟，要求阿里巴巴和馬雲賠償損失。

根據最新市值計算，阿里巴巴的股價距離2020年12月已經下跌超70%，市值蒸發6200億美元，期間累計成交額則超萬億美元，如果勝訴，涉及的賠償金額達創紀錄的數千億元。

馬雲已於2019年9月辭去阿里巴巴董事長職務，並在2020年10月卸任董事職位後不再擔任集團職務。此次投資者修改起訴狀，在指控內容沒有明顯變化的前提下，依然將馬雲增列為訴訟對象，引發業內對美國持續打壓中國科技公司的擔憂。

報導指出，2020年，美國參議院通過「外國公司問責法」，將矛頭對準中國公司，以阿里巴巴為代表的中國科技公司開始持續2年的股價下跌。

今年3月初，美國證券交易委員會（SEC）將5家中國公司列入所謂預摘牌名單，4月21日又在此清單上增加了17家公司，預計未來全部191家中概股均將進入退市清單。

觀察者網質疑，上述投資人發起訴訟時，對這一關鍵背景均未提及。阿里的股價連續暴跌所引發的損失，核心問題是美國的監管機構造成的，從公司到中國的監管機構都在設法解決問題，這種情況下告中國的公司和企業家，無異於倒打一耙。

有分析認為，馬雲是最具代表性的中國科技企業和企業家之一，將其告上法庭，會顯著影響中國科技公司投資者的信心。而且，一旦訴訟形成判例，全美投資人可能都會據此起訴暴跌中的中國科技公司，這將讓其本已嚴重縮水的市值再受重創。