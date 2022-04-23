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20大布局 河北、四川一把手換將

記者廖士鋒、林汪靜／綜合報導
倪岳峰曾任福建省委副書記，如今擔任河北省委書記。（本報系資料照片）
倪岳峰曾任福建省委副書記，如今擔任河北省委書記。（本報系資料照片）

中共20大將於今年下半年舉行，中共中央近期密期調整省部級人事。據新華社披露，中共中央調整河北、四川兩大省的「一把手」，河北省委書記由倪岳峰接任、四川省委書記則由王曉暉接任。

據公開資料顯示，倪岳峰今年58歲，安徽人，工學博士，早年任合肥工業大學教師。1997年調任北京，歷任大陸國家海洋局科技司司長、副局長等職。2011年，空降福建，出任福建省副省長、省紀委書記、福州市委書記等職。2017年調回北京，任海關總署副署長，2018年出任海關總署署長。

王曉暉今年60歲，吉林人，吉林大學法學院畢業後一直在中共中宣部工作，歷任宣傳教育局處長，政策法規研究室副主任、中宣部副秘書長。2009年起擔任中宣部副部長、中央政策研究室常務副主任等職。2018年出任中宣部常務副部長，兼任國家電影局局長。

此外，中國共產黨廣西自治區代表會議21日至22日在南寧召開，會議選舉產生廣西出席中共20大的代表，中共中央總書記習近平以全票當選。

新華社稱，「代表們認為，習近平全票當選20大代表，是廣西250多萬名黨員、15多萬個基層黨組織的共同意願，充分體現了5700萬廣西各族幹部群眾對習近平的衷心愛戴，反映了億萬人民緊跟偉大復興領航人踔厲篤行，開創更加美好未來的共同心聲和強烈願望。」

值得關注的是，新華社通稿特別強調對「習核心」的擁戴稱，「要深刻領會『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心。」

此前，中國共產黨廣西自治區第12屆委員會第三次全體會議17日在南寧召開，並發表會議公報稱，「以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」，這種「表忠」的表述引起關注。據稱，去年10月主政廣西的廣西區委書記劉寧是操盤手。

中國共產黨廣西壯族族自治區代表會議召開，選舉產生廣西出席中共二十大代表，中共中央...
中國共產黨廣西壯族族自治區代表會議召開，選舉產生廣西出席中共二十大代表，中共中央總書記習近平以全票當選。（新華社）

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