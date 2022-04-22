義烏三級防控 杭州亞運恐延期 南昌實施3靜態管理

南昌市決定22日零時至24日24時在全市實施三天較大範圍的區域靜態管理。（取材自中新網）

中國疫情 升溫，亞洲奧林匹克理事會總幹事穆沙蘭（Husain Al-Musallam）表示，2022在浙江杭州舉行的亞運面臨延期的「可能性」；浙江號稱「世界工廠 」義烏也淪陷，宣布三級防控。此外，江西南昌市20日新增40例本土感染者，決定22日零時至24日24時在全市實施三天較大範圍的區域靜態管理。

綜合媒體報導，距上海不到200公里的杭州預計9月10日至25日舉辦亞運，成為繼1990年北京和2010年廣州之後，第三座主辦亞運的中國城市。不過，穆沙蘭示：委員會至今尚未做出正式決定，但有延期可能性。

據了解，此前已有傳聞指亞運將延至明年舉辦。

而有「世界工廠」、「全球最大批發商場」的義烏，21日晚間發布畫定封控區、管控區和防範區的通告，疫情升級。義烏是21日發現一例陽性感染，浙江省疫情防控立即採取最嚴行動，防微杜漸。市場熱議，義烏封控只怕全世界都要打哆嗦，因為小商品出不去，全世界送禮都成了大問題。

此外，南昌市20日新增感染者40例，3月12日至4月20日，南昌累計156例本土確診病例，868例無症狀感染者，感染者數已破千。

南昌市新冠肺炎疫情防控應急指揮部21日發布「關於實施較大範圍區域靜態管理的通告」，靜態管理實施範圍包括南昌縣、東湖區、西湖區、青雲譜區、青山湖區、新建區（不含下新建）、高新區（不含鯉魚洲管理處）、紅谷灘區、經開區、灣里管理局。

南昌市要求，靜態管理期間，每天開展一次全員核酸檢測 ；且民眾應嚴格遵守靜態管理規定，除了封控區嚴格執行足不出戶規定外，其他區域嚴格按照管控區標準執行，除了核酸檢測、就醫等特殊需求外，非必要一律不出社區。