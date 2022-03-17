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中港股動盪 劉鶴緊急召開穩定金融會議出手救市

記者陳政錄／綜合報導
中國副總理劉鶴。(取材自央廣網)
中國副總理劉鶴。(取材自央廣網)

中國疫情升溫、烏克蘭戰事、中概股面臨退市危機等，中國大陸和香港股市近期出現動盪，中共決策層終於打破沉默出手救市。主管金融的中國副總理劉鶴昨緊急召開穩定金融會議，針對中概股、平台治理、樓市，以及香港金融市場穩定等問題做出回應，釋放正面訊號。

新華社報導，劉鶴16日主持中國國務院金融穩定發展委員會專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議提出，要保持經濟運行在合理區間、保持資本市場平穩運行。凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。「國務院金融委將加大協調和溝通力度，必要時進行問責」。

關於宏觀經濟，會議指出，要切實振作第一季經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。

關於中概股，目前中美雙方監管機構保持良好溝通，已獲積極進展，正致力於形成具體合作方案。「中國政府繼續支持各類企業到境外上市」。關於香港金融市場穩定，中國與香港兩地監管機構要加強溝通協作。

關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，「紅燈、綠燈都要設置好」，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。

會議還提到，有關部門要積極推出對市場有利的政策，金融機構要堅定支持實體經濟發展，歡迎長期機構投資者增加持股比例。

路透引述麥格里大中華區首席經濟學家胡偉俊表示，中國決策層終於作出回應，會議透露對近期市場大跌的擔心。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，會議釋放決策層重視第一季經濟訊號，穩增長仍是政策重心，貨幣政策需要主動作為，預計貨幣政策有望適度發力，推動信貸適度擴張。同時，釋放房地產穩字當頭的訊號。

國務院金融委開會穩經濟，中國人民銀行、證監會等紛作出表態，將推出政策穩經濟、穩股市、挺企業，抓緊推動企業境外上市監管新規落地；財政部官員則表示，「今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件」。

香港 國務院 房地產

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