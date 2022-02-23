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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

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沉默、不選邊站 外媒：俄烏危機 中如履薄冰

中國新聞組／北京23日電
中美俄這段歷史悠久的三角關係中，中俄近年來越走越近。（Getty Images）
中美俄這段歷史悠久的三角關係中，中俄近年來越走越近。（Getty Images）

一邊是地緣政治的「老朋友」，一邊是「一帶一路」通往歐洲的重要門戶。在俄羅斯烏克蘭危機中，中國的角色顯得「尷尬」。在普亭承認烏克蘭東部兩個自治區為獨立國後，外界加大施壓逼北京表態，向來堅持反對分離主義、不干涉他國內政的中國，從保持沉默到透露立場「不選邊站」，被外界解讀「中國如履薄冰」。

BBC中文網報導，中俄領導人在冬奧開幕前的聯合聲明中表示，雙方反對「北約繼續擴張」，並呼籲北約「摒棄冷戰時期意識形態」。 兩國媒體皆指稱北約擴張是導致這場衝突的根源。

「中國愈來愈認識到，如果俄羅斯在這一輪與西方的地緣政治對抗中未能獲勝，中國將成為下一個目標。」雪梨新南威爾士大學政治和國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）如此表示。

中國國務委員兼外長王毅19日已在慕尼黑安全會議上發表中方立場。強調各國的主權、獨立和領土完整都應當得到尊重和維護，「中方一貫秉持的原則立場，對烏克蘭也不例外」。

夾在「中俄」與「中烏」關係之間，又承受西方國家對中國「大國責任」的壓力，美國智庫蘭德公司資深防衛分析師葛羅斯曼直言，「（中國）一邊要堅持嚴格的不干涉政策，一邊又要給莫斯科通行證，這太難了。從王毅的表述來看，北京並沒有直接譴責莫斯科的軍事集結，因此不過是「毫無意義的婉轉辭令」。

普亭22日宣布承認烏克蘭東部由叛軍控制的頓內次克和盧甘斯克為獨立國家後，中國並未公開譴責俄羅斯，外長王毅重申，烏克蘭問題與新明斯克協議未能有效執行密切相關。他呼籲各方保持克制，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

報導說，中國之所以如此謹慎地表達立場，與其同美國及歐洲在外交、經濟方面的戰略博弈息息相關。

羅廖夫指出，中國從當前的烏克蘭危機中短期受益，因為這場危機分散了美國對中國的注意力，「原本中國才是華盛頓的主要對手，而不是俄羅斯」，他說俄烏危機讓美國筋疲力盡，也為中國在亞太地區與美國爭奪地緣政治影響力贏得了時間。

烏克蘭 俄羅斯 王毅

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