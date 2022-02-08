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足協或獎勵千萬 球迷喊加錢 媒體：中女足薪資世界最高

記者賴錦宏／綜合報導
中國女足隊6日獲亞洲杯冠軍，中國足協給女足的獎金可能突破1000萬元，但球迷們仍喊出「給女足加錢」的口號。圖為天津廣播電視塔7日晚舉辦主題燈光秀，向奪得亞洲杯冠軍的中國女足致敬。（中新社）
中國女足隊6日獲亞洲杯冠軍，中國足協給女足的獎金可能突破1000萬元，但球迷們仍喊出「給女足加錢」的口號。圖為天津廣播電視塔7日晚舉辦主題燈光秀，向奪得亞洲杯冠軍的中國女足致敬。（中新社）

中國女足隊6日獲亞洲杯冠軍，成績被拿來跟無緣世界杯的中國男足比較，網民也對女足能否獲得比男足更多獎金展開討論。在蒙牛乳業、支付寶共提供2300萬元(人民幣，下同，約361萬美元)，獎金到位後，媒體雖預測中國足協給女足的獎金可能突破1000萬元，但球迷們仍喊出「給女足加錢」的口號。

北京青年報報導，中國足協主要領導賽後第一時間向女足道賀，並對她們在本屆亞洲杯賽期間的努力表達感謝。獲得亞洲杯冠軍後，中國女足按中國足協之前確認的獎勵辦法，將獲得一筆巨額獎金，其額度將高於中國男足在12強賽獲得的獎金。

之前有媒體報導稱，中國男足獲得12強賽單場勝利的獎金額度為600萬元，而中國女足此次亞洲杯奪冠的獎金額度肯定要高於這一數額。

該人士說：「因為中國女足往往在亞洲杯或者奧預賽比賽中獲得較好的名次，而男足的成績大家都清楚，所以女足這次的獎金高於男足，也是正常的。」這樣算來，中國女足亞洲杯獎金額度很可能突破1000萬元。

另據上游新聞報導，針對是否「給女足加錢」，「足球」報記者賈岩峰透露，如果進行橫向比較，中國女足的收入在世界範圍並不算低，中國女足隊員的收入自2018年以來已是世界第一。

從國際足聯官方網站上找到近期公布的「國際足聯基準報告：女子足球」報告顯示，中國女足的聯賽投入是世界第一，俱樂部的平均投入約為185萬美元。另一個數據顯示，球隊平均薪資投入比例為56%，據此計算可得出平均每個女足俱樂部的薪資大約為103.6萬美元。

賈岩峰再以此方法簡單計算了一下其他國家的情況，德國女足俱樂部的平均薪資為61.5萬美元，日本為14.5萬美元，南韓為67.5萬美元。俱樂部投入僅次於中國的英國，即使參考中國的薪資比例約為100.8萬美元，仍然低於中國。

不過，前中國女足隊長徐媛表示，目前中國女足頂級球員的薪資能夠達到100萬人民幣左右，不過，在更多低級別的球隊中，隊員們的收入是遠低於這個數字的。

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