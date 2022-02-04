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基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

從中國公司買13億美元新冠試劑 白宮：美產能不足

中國新聞組／北京4日電

繼口罩後，中國製造的新冠檢測試劑，又讓一些美國人不高興了。「莎奇為從中國公司購買價值13億美元的新冠病毒快速檢測試劑辯護」，紐約郵報2日以此為題報導稱，當天在記者會上被問及為何拜登政府購買了價值13億美元的中國製造的新冠快速檢測試劑並運往美國時，白宮發言人莎奇做出了解釋，稱美國目前的產能不足以滿足國內需求。

紐約郵報稱，拜登政府與這家中企的合同，最近「激怒」了一些美國國會議員和社交媒體用戶，他們在推特上張貼了寫有「中國製造」的檢測試劑盒的照片。

環球網報導，在2日的白宮記者會上，彭博社記者提問，中國公司上個月與五角大樓簽署了價值13億美元的合同，用於提供檢測試劑，美國政府是否對向美國人家中發放帶有「中國製造」字樣的東西所傳遞出的信息有所擔憂？

對此，莎奇回答：「（我們）需要滿足我們在這個國家對更多檢測的需求，（由於）檢測試劑短缺以及全國人民對獲得檢測試劑，並使檢測試劑免費、可獲得的合理需求，這要求我們從中國採購其中一些檢測試劑，來滿足需求。」

不過，據報導，莎奇同時表示，「但這並沒有改變我們對增加『美國製造』的承諾，以確保我們能夠隨著時間的推移在美國製造的產品滿足這一需求。」

另據觀察者網報導，美國紐約州共和黨籍眾議員艾莉絲·史提法尼克（Elise Stefanik）日前在推特發文稱「美國第一，中國最後」，引發關注。推文中，史提法尼克並未解釋這段內容的具體指向，這段沒頭沒尾的內容讓不少人不明所以。

而在這條推文的評論區，中國日報社歐盟分社社長陳衛華進行了犀利地回應。「啥第一？新冠感染人數和死亡人數？槍支暴力案件數？監獄囚犯人數？無家可歸者人數？在外國投擲的炸彈數？30萬億的國債總數？像你這樣的白痴政客人數？」值得注意的是，陳衛華的這番評論獲得了遠超史提法尼克的關注度。

檢測 白宮記者會 拜登

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