美媒報導：中國衛星變「太空拖船」

中國實踐21號衛星去年10月發射升空。（新華社）

馬斯克 旗下公司發射的一枚火箭正向月球墜落之際，中國的實踐21號衛星被發現在清理太空 垃圾？美媒報導稱中國衛星變「太空拖船」，將一顆失效衛星拖離地球同步軌道；中國官媒環球時報隨即回應稱，「中國衛星的一個動作被美國盯上了」。

環球網報導，據美國一網站當地時間26日報導，根據商業空間監測公司ExoAnalytic Solutions的一項新分析，中國的SJ-21衛星「似乎正在發揮太空拖船的作用」，它將一顆失效的北斗導航衛星從擁擠的地球同步軌道（GEO）上拖離，送入「墓地軌道」。

儘管該報導還沒有得到其他方面的證實，但美媒已經在炒作「中國衛星擁有軍事用途」。中國航天專家宋忠平對此表示，美媒這才叫「賊喊捉賊」，真正在太空大搞機動衛星，企圖靠近他國衛星竊密的，正是美國自己。

報導稱，商業太空監測公司的空間態勢感知（SSA ）首席架構師布賴恩．弗萊厄林26日在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）主辦的網路研討會上報告了上述觀察結果。

弗萊厄林稱，在1月22日，中國SJ-21衛星圍繞並接近一顆失效的北斗二號導航衛星（CompassG2）執行「近距離操作」後，從其軌道位置上「失踪」了幾個小時。隨後發現SJ-21進行「大機動」將失效衛星拖離地球同步軌道。

弗萊厄林26日又補充表示，最新跟踪數據顯示，SJ-21已經和失效的北斗衛星分離，回到近地軌道。它將後者留在「超級墓地漂移軌道」中。

所謂「墓地軌道」，通常定義為在高度大約為3萬6000千米的地球同步軌道上方300千米處的空間。

報導隨後稱，現在是各國提高此類衛星機動的透明度、建立行為規範的時候了。

針對美媒的報導，宋忠平表示，如何處理太空中的太空垃圾和報廢的衛星，應該是人類共同應該關注的話題。但美國媒體炒作這個話題，總給人感覺有炒作太空軍事化的嫌疑。宋忠平說，「中國是在和平利用太空，美國渲染中國的太空軍事化的目的，是為了自己正在進行的太空軍事化行動。」