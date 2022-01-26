捲入「中國計畫」 華裔教授陳剛：對美幻滅

在聯邦能源部提供新資訊後，聯邦檢察官已建議撤銷對麻省理工教授陳剛的間諜指控。（路透）

美國2019年開始掃蕩所謂中國「千人計畫 」，指控在美學者對美國政府隱瞞與中國政府的關係。不過，針對其中一位當事人美國麻省理工學院華裔教授陳剛，聯邦檢察官已於上周四正式撤銷對他的指控。陳剛近日接受「紐約時報 」採訪，談到自己因為被調查感到非常痛苦，「讓人理想幻滅」，打擊了他在美國進行研究的信心。

香港文匯報報導，陳剛去年1月14日、時任美國總統川普任期最後一周被捕，檢方指控他在向美國能源部申請270萬美元撥款的過程中，隱瞞與中國有關的七項關係，涉及兩項「電訊詐騙罪」。

陳剛在紐約時報的訪問中說，他2019年得知美國開始調查與中國合作的學者時，還因此取消回中國的計畫，擔心因此被針對，但沒想到2021年1月時仍遭到調查，甚至曾在洛根國際機場被扣留了兩、三個小時。

不過，上周四檢方撤銷對陳剛的指控，表明陳剛沒有義務披露這些關係，使此案難以成立，被視為美國司法部 「中國行動計畫」重大挫敗。

報導稱，陳剛2000年時入籍美國，擔任麻省理工機械工程系主任，研究的是熱傳導。

麻省理工學院（MIT）教授陳剛。（取材自麻省理工學院官網）

陳剛說，被撤銷指控後隔天，他回到麻省理工的實驗室，同事都來祝福他，還邀請參加受美國政府資助的研究計畫，但他婉拒了，因為過去一年來他經歷了清晨的逮捕、戴著手銬和腳鐐、在一次記者會上被描述為對中國效忠，他不確定是否還能放心地申請美國政府的研究基金，「你努力工作，你有良好的產出，你建立了口碑…但最後，你卻被當成間諜」，他說信心已受到嚴重打擊。

陳剛表示，過去一年的經歷「令人痛苦」，也讓他理想幻滅。他說數月前檢方曾提議與他交易，若他承認與中國有一些不違法的聯繫，就會放棄刑事指控，但他拒絕了，「我沒做錯什麼」。

陳剛也說，雖然最後沒被起訴，但他不認為這是一次「勝利」，「這沒什麼好慶祝的，這是一段悲哀的歷史，是這個國家的悲哀」。他表示，他曾經勸阻其他科學家將研究帶出美國，但如今已不確定這樣是否正確，「我認為這個國家必須覺醒，我們是在殘害我們自己。我們是在進行真正的自殺行為」。

陳剛也投書「波士頓環球報」，呼籲國會和司法部審查他的案件，追究檢方參與者的責任。