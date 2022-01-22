冬奧火炬傳遞3天 1200火炬手來自「不平凡的普通人」

北京冬奧會火炬傳遞路線已確定；圖為1月5日火炬在黑龍江省展示。（新華社）

北京冬奧 火炬傳遞將於下月2至4日登場，在北京、延慶、張家口三個賽區接力3天進行，聯合國 大會主席將參加火炬傳遞，但由於新冠疫情嚴峻，活動將不對外開放；火炬手合計1200人參與，最大86歲、最小14歲，是來自各行各業的「不平凡的普通人」。

法廣報導，中國外交部21日宣布，聯合國大會主席夏希德（Abdulla Shahid）將參加火炬傳遞活動。法媒指出，北京冬奧會的籌備工作因美國發起的外交抵制而蒙上陰影，去年10月，在希臘雅典舉行的北京冬奧會火炬點火儀式也遭到了維權人士干擾。聯合國大會主席夏希德是馬爾地夫前外長，中國外交部發言人趙立堅說，夏希德「認為北京冬奧會將展示最好的中國和全人類」。

京張高鐵冬奧列車開啟賽時運輸服務，1月21日，乘客在G8825次列車前合影留念。（新華社）

法媒還指出，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）將出席北京冬奧會開幕式，參加開幕式的還有俄羅斯總統普亭、哈薩克斯坦 總統以及巴基斯坦總理。聯大主席夏希德日前還呼籲，在北京冬奧會期間應尊重「奧林匹克休戰」傳統的呼籲。

香港01報導，北京冬奧組委指出，參與冬奧會火炬手的1200人，大多在各領域取得傑出成績或有突出貢獻，具有相當的代表性和先進性，其中有全國各級先進模範代表，也有科、教、文、衛等各界代表和知名人士，大部分是扎根生產、有突出貢獻的「不平凡的普通人」。

有趣的是，火炬接力將會把機械人和自動駕駛等具有廣泛應用前景、符合未來發展方向的技術，融入到傳遞場景中。

京張高鐵為北京冬奧會及冬殘奧會提供運輸服務，時間自1月21日起至3月16日止，共計55天。 （新華社）

至於冬殘奧會火炬手代表，也都是在各行各業取得傑出成就，還有大量熱心助殘事業、弘揚殘奧精神、為實現北京冬殘奧會願景貢獻力量的人士，以及優秀殘疾人運動員、教練員以及其他行業的優秀殘疾人代表。其中殘疾人火炬手占總數的21%。

火炬傳遞路線包括有11個閉環外的封閉傳遞區域，以及1個閉環內的獨立傳遞區域。其中北京賽區共設4個傳遞區域，延慶賽區共設2個傳遞區域，張家口賽區共設5個傳遞區域。具體地點包括有北京奧林匹克森林公園、北京冬奧公園、八達嶺長城、張北德勝村、頤和園等。

火炬傳遞將在天壇公園、張家口市民廣場、崇禮太舞滑雪場、蔚縣暖泉古鎮、懷來官廳水庫濕地公園和北京世園公園、北京市殘疾人文化體育指導中心、中國殘疾人體育運動管理中心和北京冬奧組委駐地進行。北京冬帕運會的火炬傳遞將持續至3月4日下午。