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環時：懲罰立陶宛要像打蒼蠅 「別髒了手或碰倒花瓶」

記者羅印冲／綜合報導
中國與立陶宛外交生變。(取材自環球網)
中國與立陶宛外交生變。(取材自環球網)

立陶宛允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」，大陸方面強烈不滿，將中立兩國外交關係降為「代辦級」。官媒環球時報社評指出，懲罰立陶宛當局，要像打一隻蒼蠅一樣，別髒了手或碰倒花瓶。

社評指，「駐立陶宛台灣代表處」的設立在性質上的確很惡劣，但主張中國大陸「無須因此被激怒」。有認為有必要準確定義此事所能產生的實際影響；無論北京怎出手，都要在不損害或盡量少損害中方利益下進行。

社評稱，中國當然要對它（立陶宛）予以打擊，但對這個小角色，無須聚焦於與它的鬥爭，那樣太抬舉它了。「怎樣對付立陶宛，我們的更大關切方向應當是如何做好與大力量的博弈。」

社評認為，現在立陶宛跳到前台，製造了一個很具體的挑釁和麻煩，並且有帶出「連鎖反應」的風險，但這不是能夠帶來台海局勢戰略性變化的維度。它製造的挑戰是日常事務層面的，增加中方在台海方向的國際應對成本。

至於北京會如何出手，社評稱，北京方面完全可根據對美鬥爭和處理對歐關係大的需求來從容決定如何懲罰立陶宛。出手多重都有道理，那樣可讓立陶宛感到痛，展現中國作為大國的威嚴。同時，做這一切都要在不損害或盡量少損害我方利益、不影響中方統籌大戰略的前提下進行。「我們就像在打一隻蒼蠅，但要注意別髒了手，汙了牆，不要碰倒、打碎桌上的鐘錶或花瓶。」

立陶宛 台灣 北京

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