胡錫進9小時發3彭帥影片 網質疑她「不說話」被擺拍

環球時報總編輯胡錫進深夜公布彭帥（右一）於北京聚餐的影片。(取材自胡錫進Twitter)

中國網球名將彭帥 自爆與前國務院副總理張高麗不倫關係後已失聯十多天。在官媒「擠牙膏式」曝光她的電子郵件、近照後，環球時報總編輯胡錫進從昨天深夜起，9小時內在推特 連發三段彭帥的影片，但影片中彭帥均一言不發，或只是微笑答禮，引發「被擺拍」的質疑，片中雖然「註明」時間、地點，外媒稱仍無法判斷影片真偽。

來源：YouTube

綜合媒體報導，胡錫進在推特以英文發文並公開三段影片，第一段是穿著白上衣的彭帥穿著白色帽T與1男、2女同桌，桌邊站著服務員。男子在席間與大家聊天，他一度提及「明天不是20號嗎」，同桌女性糾正他是「21號」。

影片是用手機拍攝，全長1分8秒。過程中只見彭帥點頭回應，心情似乎很輕鬆，但她沒開口說話。

在影片中餐廳穿淡紫色外套的女子疑似就是彭帥。（翻攝自胡錫進Twitter）

胡錫進公開的第二支影片，場景為北京 宜賓招待所餐廳門口。鏡頭出現「今日已消毒 11月X 日」的告示牌，當日日期是幾號並未標示。一名女子穿著淡紫色羽絨外套、頭戴著白色毛線帽，與男性友人步入餐廳。戴著口罩的女子，進餐廳時回頭看了一下鏡頭，未收音的影片全長15秒鐘。

胡錫進在推特中說明，這2支影片顯示彭帥與她的朋友聚餐，影片內容則是清楚地顯示是在北京時間周六所拍攝的。他並未進一步透露其他關於彭帥的訊息。

胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥(左二)出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

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胡錫進於21日早上8點55分再發出一段影片，推文寫著影片是彭帥「星期日早上」參加北京青少年網球賽決賽的開幕式時，由環球時報記者崔萌所拍。影片中，大會向在場觀眾介紹了彭帥，彭帥微笑並轉身向觀眾點頭揮手。彭帥全程也沒說話。

在社群媒體一片（#WhereIsPengShuai）「彭帥在哪裡?」的標籤串聯後，彭帥的影片一公布就引發高度關注。彭帥用餐的影片被網友質疑「擺拍」，片中男子刻意講日期也被網友提出「劇本」套路明顯。

另一段彭帥進餐廳的影片則是因為女子戴著毛帽與口罩，網友認為此人到底是不是彭帥根本無法判斷。對於官媒代發布彭帥消息，反而讓網友懷疑彭帥的行動受到官方控制。

報導指出，彭帥新影片發布後，世界女子職業網球協會（WTA）主席史蒂夫賽門表示「很高興」見到這些影像，但仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動。