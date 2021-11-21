胡錫進9小時發3彭帥影片 網質疑她「不說話」被擺拍
中國網球名將彭帥自爆與前國務院副總理張高麗不倫關係後已失聯十多天。在官媒「擠牙膏式」曝光她的電子郵件、近照後，環球時報總編輯胡錫進從昨天深夜起，9小時內在推特連發三段彭帥的影片，但影片中彭帥均一言不發，或只是微笑答禮，引發「被擺拍」的質疑，片中雖然「註明」時間、地點，外媒稱仍無法判斷影片真偽。
來源：YouTube
綜合媒體報導，胡錫進在推特以英文發文並公開三段影片，第一段是穿著白上衣的彭帥穿著白色帽T與1男、2女同桌，桌邊站著服務員。男子在席間與大家聊天，他一度提及「明天不是20號嗎」，同桌女性糾正他是「21號」。
影片是用手機拍攝，全長1分8秒。過程中只見彭帥點頭回應，心情似乎很輕鬆，但她沒開口說話。
胡錫進公開的第二支影片，場景為北京宜賓招待所餐廳門口。鏡頭出現「今日已消毒 11月X 日」的告示牌，當日日期是幾號並未標示。一名女子穿著淡紫色羽絨外套、頭戴著白色毛線帽，與男性友人步入餐廳。戴著口罩的女子，進餐廳時回頭看了一下鏡頭，未收音的影片全長15秒鐘。
胡錫進在推特中說明，這2支影片顯示彭帥與她的朋友聚餐，影片內容則是清楚地顯示是在北京時間周六所拍攝的。他並未進一步透露其他關於彭帥的訊息。
來源：YouTube
胡錫進於21日早上8點55分再發出一段影片，推文寫著影片是彭帥「星期日早上」參加北京青少年網球賽決賽的開幕式時，由環球時報記者崔萌所拍。影片中，大會向在場觀眾介紹了彭帥，彭帥微笑並轉身向觀眾點頭揮手。彭帥全程也沒說話。
在社群媒體一片（#WhereIsPengShuai）「彭帥在哪裡?」的標籤串聯後，彭帥的影片一公布就引發高度關注。彭帥用餐的影片被網友質疑「擺拍」，片中男子刻意講日期也被網友提出「劇本」套路明顯。
另一段彭帥進餐廳的影片則是因為女子戴著毛帽與口罩，網友認為此人到底是不是彭帥根本無法判斷。對於官媒代發布彭帥消息，反而讓網友懷疑彭帥的行動受到官方控制。
報導指出，彭帥新影片發布後，世界女子職業網球協會（WTA）主席史蒂夫賽門表示「很高興」見到這些影像，但仍不清楚她是否自由，且能不受脅迫或外來干預，獨自做決定和採取行動。
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