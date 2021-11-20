報導「猴子實驗」竟搭配解放軍照片 路透挨批道歉

路透推特帳號轉發一篇「歐洲某大學與中國軍方正進行猴子實驗合作」的報導，下方配的卻是一張正在吸氧的解放軍戰士的照片。引發中國官媒及網民怒批這是「惡毒的種族歧視」，要求路透道歉。（取材自推特）

英國通訊社路透推特 18日發出一篇「歐洲某大學與中國 軍方正合作『猴子實驗』」的報導，配圖卻是一張解放軍在吸氧的照片，引發中國官媒及網民怒批這是「惡毒的種族歧視 」。官媒稱，路透在編修這篇文圖多次後才發文道歉，此操作是「失誤」或「有意為之」不言可喻。

環球網報導，路透推特18日發文稱，「獨家：一名在歐洲頂尖大學工作的中國教授與中國軍事實驗室合作，將猴子暴露在極端海拔條件下以研究它們的大腦並研發防止大腦損傷的新藥。」推文的配圖卻是一張截取自中國國防部網站，解放軍在新疆軍區進行吸氧保健治療的照片。

環球網質疑，八竿子打不著關係的文與圖被路透刻意配在一起，這操作是什麼意圖？有網民怒批「以為大家不知道白人將非洲人或亞洲人稱為『猴子』是種族主義言論？」、「這分明是侮辱」、「不知羞恥」，並譴責路透「種族歧視」。在微博上也是一片怒火，網民質疑路透「惡毒到毫不掩飾」、「這就是西方大牌媒體的操守？」。

報導說，在激怒中國網民後，路透連發兩推稱已更正照片，刪除此前推特。隨後第二條推文寫道「照片更正：我們刪除了早先一條推特，這條推特包含一張中國官兵在氧氣艙內的照片，這一信息在最初發布的推特文中沒有描述，這可能會被解讀為具有冒犯性」。接著又發文稱其此前發布的推特中使用了一張「可能被解讀為冒犯」的配圖，現已將該配圖刪除。

環球網說，路透多次修改推文，卻對此前配圖已引發的眾怒，一直沒有做出任何表示。環球時報總編輯胡錫進也評論稱：「路透社，如果是你們的小編搞錯了，就刪了道個歉吧。如果這是故意的，那你們真不是一般的噁心。」

就在中國官媒及網民對路透怒火延燒之際，環球網19日深夜11時許發出報導指出，收到路透給環球時報英文版編輯發來的道歉郵件，全文為：「令人遺憾的是，我們帳戶上的一條推文包含了一張中國士兵在氧氣艙裡的照片，但沒有被正確描述。我們一意識到自己的錯誤就刪除並更正了這條推特，我們對由此造成的冒犯表示道歉。」

但路透道歉仍未能獲得部分中國網民的原諒，有網民留言：「若真有誠意，為何多次編修文圖卻就是不道歉？」。觀察者網則指出，在最初路透發布推文前，就有網民討論這是「失誤」還是「有意為之」，而如今看到路透之後一系列的操作，「似乎很能說明問題」。