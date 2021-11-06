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六中全會將確立「三段論」突出習功績與毛鄧並列

記者林則宏／綜合報導
中共中央總書記習近平5日在北京市西城區中南海選區懷仁堂投票站參加區人大代表選舉投票。（新華社）
中共中央總書記習近平5日在北京市西城區中南海選區懷仁堂投票站參加區人大代表選舉投票。（新華社）

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議將於11月8日至11日在北京召開，這次會議將審議「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」。這是中共百年黨史上，繼1945年和1981年後第三份「歷史決議」。香港明報引述北京知情人士說法指出，新的決議將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」劃分，進一步突出習近平的功績，為二十大習近平繼續掌舵中國掃清障礙。

根據中共黨章規定，中央委員會全體會議每年至少舉行一次。改革開放後，中共中央基本形成每五年召開七次全會的慣例，其中六中全會是換屆前中央委員會最後一次聚焦意識形態問題和對黨建作出重大部署的會議。七中全會則是為下一屆黨代會進行文件及程序準備。

明報指出，中共歷史上前兩份「歷史決議」：1945年的「關於若干歷史問題的決議」和1981年的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，分別確立毛澤東和鄧小平在黨內和全國的領導核心地位，但這次決議將側重總結「重大成就和歷史經驗」。

報導稱，外界猜測，十九屆六中全會將以總結十八大後中共的治國理政經驗為重點，包括在反腐、軍改、脫貧等方面取得的成就，為即將於明年召開的二十大作鋪墊。

北京知情人士稱，新的決議除鞏固習近平自十八大以來的功績，更將為其在二十大續任中共總書記鋪平道路。知情人士分析，中國自2018年修憲後，已為國家主席多次連任掃清憲制阻礙，而新的決議，將確立習近平在中共百年的歷史定位。

此前，外界曾有中共百年「三段論」的說法，即江澤民及胡錦濤屬過渡階段，貫穿中共百年黨史的三大領袖分別是毛澤東、鄧小平及習近平。知情人士稱，新的決議在徵求意見過程中，給予江胡很高的肯定，但將二人列入鄧小平政治遺產的餘緒，習近平則成為開創新時代的第三位黨魁。

對於為何要總結「黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗」？人民日報日前在微信公眾號提出因為有三大需要：

一、在建黨百年歷史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要；

二、增強「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）、堅定「四個自信」（道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）、做到「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導），確保全黨步調一致向前進的需要；

三、推進黨的自我革命、提高全黨鬥爭本領和應對風險挑戰能力、永葆黨的生機活力、團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。

中共 習近平 中國

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