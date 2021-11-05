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傳曾為江澤民封泰山 張高麗被歸江派 疑陷權鬥

中國新聞組／北京5日電
中共政壇對張高麗（中）的印象，大多是善於招商引資興建大型硬體建設。（中新社）
中共政壇對張高麗（中）的印象，大多是善於招商引資興建大型硬體建設。（中新社）

陷入桃色風波的前中共政治局常委、前中國國務院副總理張高麗，還有一段流傳已久的軼事，2006年5月，已退休的江澤民前往山東泰山遊覽，傳張高麗曾為江澤民封泰山，江坐著八人大轎登上山頂，張高麗則全程步行上山。翌年，張高麗便順利升任政治局委員，日後也被歸類為江派人馬，是否因此牽扯權鬥，受外界關注。

綜合媒體報導，張高麗的家庭狀況，外界所知有限。根據中共官方2013年公布資料，張高麗與妻子康潔育有一子，2013年時在中共解放軍擔任副連級幹部。另據港媒報導，張高麗還有一名養女張曉燕，女婿是香港信義集團少東李聖潑。

年已75歲、一向以嚴肅面貌示人的張高麗，如今捲入與彭帥的不倫戀，給外界印象的反差之大，與他和彭帥40歲的年齡差距，一樣地大。

部分中國台商對張高麗另一個截然不同的印象，是他輪轉的閩南語。由於張高麗出身福建晉江，他在擔任地方黨政首長期間，接見台商或來自台灣的賓客時，私底下常以閩南語全程交談，頓時拉近了不少距離。

張高麗1946年11月生於福建晉江農村，1970年自廈門大學經濟系畢業，即進入中石化的廣東茂名公司任職，並於1973年加入中共，直到1984年才離開中石化踏入政壇，擔任廣東省茂名市委副書記。

由於在石油系統任職達14年，外界遂將張高麗歸納為中共黨內勢力一度頗為龐大的「石油幫」一員。

中共政壇對張高麗的印象，大多是善於招商引資及興建大型硬體建設。像是天津著名的「義大利風情街」，便是他經常對外標榜的政績。而他更曾對外表示，自己只要換地方任職，「總有一批台商跟著我走」，意指有台商總會跟著到他新任職的省市去投資設廠。

除了「石油幫」，張高麗最常被貼上的標籤是「江系人馬」，原因是在廣東任職期間受到江澤民賞識。而江澤民首度提出「三個代表」理論的地點，便是在張高麗發跡的茂名視察時所發表。因此，他在中共政治局委員及常委任內，一直被視為前總書記江澤民在政治局的代表。

張高麗 中共 石油

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