加拿大法院下令：銷毀孟晚舟案爭議證據 歸還電子設備

孟晚舟日前乘坐包機離開加拿大，抵達深圳寶安機場。(路透)

華為財務長孟晚舟 25日回到了華為工作崗位，受到員工的夾道歡迎。同日，加拿大 法院則公布了相關案件的後續，命令加拿大警方銷毀寫有孟晚舟手機 密碼的紙條，歸還她的設備。

香港南華早報報導，加拿大卑詩省最高法院已經向聯邦警察下令，要求銷毀一張手寫紙條，上面有孟晚舟的手機密碼。這份法院命令的日期為10月21日，公開於25日。它還要求，將孟晚舟的電子設備移交給她的律師，設備內容的電子副本也要刪除或銷毀。

法院命令要求皇家騎警銷毀孟晚舟設備序列號的任何副本，並不得與任何其他執法機構共享這些編號。

值得一提的是，在此前的孟晚舟引渡案中，上述字條就是一份爭議證據。因為有證據表明，官員們在獲取字條的過程中違反了隱私法。

有媒體報導解讀，加拿大司法系統選擇在這個時間點銷毀證據，顯然是不希望繼續留著這項可證明美加在孟晚舟事件裡，相互勾結的有力證據，毫無疑問這是一種心虛的表現。

評論更指出，加拿大政府看到孟晚舟事件已結束，迫切地希望中加雙邊貿易可以恢復並且迅速提升到一個新高度，以彌補加拿大在疫情期間所遭受的經濟損失，同時抓住中國正在進行的經濟轉型，作為進一步提升加拿大經濟的動力。

2018年12月1日，孟晚舟在溫哥華機場被加拿大政府以「應美方要求」為由逮捕，包括筆記本電腦、平板電腦、手機等在內的電子設備也遭沒收。

當時，加拿大邊境服務局官員司各特·柯克蘭（Scott Kirkland）在一張紙上草草記下了孟晚舟的手機密碼，這在引渡案中被描述為「例行程序」。

按照相關法規，邊境服務局不能把他們從入境者那裡獲得的這種信息交給警察。

然而，在加拿大皇家騎警逮捕孟晚舟時，柯克蘭把字條交給了警方。柯克蘭承認此舉違反了隱私法，並稱自己犯了一個「令人尷尬」和「令人心痛」的錯誤。

孟晚舟的律師則指控這一行為，是試圖蓄意、秘密幫助加拿大皇家騎警和美國聯邦調查局。

觀察者網報導，在歷經被無理拘押1028天之後，今年9月25日，華為首席財務官孟晚舟乘坐中國政府包機離開加拿大，平安抵達深圳寶安機場。