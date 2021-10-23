中智庫監測：美軍核潛艇疑上浮、現身黃岩島海域

「南海戰略態勢感知」發布美軍核潛艇出現在黃岩島海域的訊息。（取材自微博）

據中國 智庫「南海戰略態勢感知」22日消息，疑似美軍上浮狀態的核潛艇，當天上午出現在黃岩島以北海域。由於美核潛艇「康乃狄克」號日前才因在南海潛航時撞到不明物體受損後返回關島，如今又傳出美核潛艇現身，甚至長直驅直入中國的家門口，引來軍事專家關切，不少中國網民調侃「又要來演出撞船秀了嗎？」。

據中國智庫北京 大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）昨天發布的消息指出，22日上午10時許，「哨兵」衛星在黃岩島以北海域疑似發現美軍上浮狀態核潛艇。早些時候，美海軍1架P-8A反潛巡邏機從菲律賓克拉克空軍基地起飛前往南海偵察，或是在配合美軍潛艇的行動。

據外媒報導，美軍海狼級核動力攻擊潛艇「康乃狄克」號月初在南海撞到不明物體，有十多名美軍受傷。中國外交部隨後對事件表達嚴重關切，批評美方故意拖延遮掩撞船事故，並要求美國 應詳細公布並澄清事發地點、航行意圖、是否影響事發海域的航行安全和漁業作業，以及有沒有造成核洩漏等情形。但目前美方均未對此回應。

撞擊事故後，南海戰略態勢感知計畫監測到，3日上午10時左右，疑似「海狼」級潛艇處於上浮航行狀態並駛向關島，研判發生撞船事故的核潛艇已離開南海 。

不過美核潛艇回到關島消息傳出20天後，又傳出美核潛艇在黃岩島以北海域上浮，目前原因未明，引來中國軍事專家關切。中國網民除嘲諷「這次被大漁網撈上來了？」、「最寶貴的是有了讓潛水艇挨撞的經驗」、「再來演出一場撞船秀嗎？」、「這是又在水下撞了嗎？」。還有不少網民憤怒的說，美核潛艇偷窺並侵入中國領土黃岩島，「敵軍都來到家門口了」，官方必須採取行動應對美軍這種挑釁行為。