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中俄聯合軍演 美艦越界遭驅離 

中國新聞組╱北京17日電
當地時間10月15日，在俄羅斯彼得大帝灣附近海空域進行的中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習期間，中俄艦艇編隊在進行消滅浮雷演練。（新華社）
當地時間10月15日，在俄羅斯彼得大帝灣附近海空域進行的中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習期間，中俄艦艇編隊在進行消滅浮雷演練。（新華社）

中俄兩國正在俄羅斯彼得大帝灣附近進行海空實戰演練，15日下午，美國海軍驅逐艦「查菲」號靠近俄領海並試圖越界，遭到俄艦「驅離」；同日上午10時，台灣海峽南口發現一艘美軍勃克級驅逐艦和一艘加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦正向北航行，推測正在聯合進行穿越台灣海峽行動。

央視軍事節目報導，中俄海軍艦艇編隊15日在俄羅斯彼得大帝灣附近海域演練了編隊通信、編隊通過水雷威脅區、編隊防空、對海射擊等內容。

報導指出，當天下午5時，美國海軍驅逐艦「查菲」號靠近俄領海並試圖越界，由於該艦處於因中俄軍演而禁航的水域內，俄太平洋艦隊「特里布茨海軍上將」號大型反潛艦靠近「查菲」號，在兩艦只有60多米距離時，美國軍艦改變航向迅速離開。

據報導，2015年中俄海上聯合演習期間，也曾遭美艦跟蹤監視。

在中俄演習之際，「南海戰略態勢感知」指出，衛星影像顯示，10月15日上午10時許，美軍勃克級驅逐艦和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦經台灣海峽向北航行，推測正在聯合進行穿越台灣海峽行動，報導指這可能是近年來美軍首次聯合他國軍艦穿越台灣海峽，「手段進一步升級」。

中國大陸國防部也於15日晚間9時於微信公眾號發布新聞稿，回應美國國防部發言人近日表示，將繼續協助台灣維持足夠的防衛能力。

新聞稿指出，一段時間以來，美方頑固抱守「以台制華」戰略，升級與台官方往來，加大與台軍事勾連，宣布對台出售武器計畫，美軍艦多次過航台灣海峽，軍機抵降台島。

國防部在這份新聞稿中稱，「中國人民解放軍將保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備狀態，堅決挫敗一切外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

台灣 美國 國防部

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