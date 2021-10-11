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13輪軍長級會談 印度「不合理要求」 中稱談判困難

中國新聞組／北京11日電
殲16D準備就緒。（取材自微博@DS北風）
殲16D準備就緒。（取材自微博@DS北風）

中印邊界爭議不斷，兩軍10日在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談，西部戰區新聞發言人龍紹華大校指出，中方從維護兩國關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出巨大努力，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。此外，外媒指出，日前在珠海航展引發關注的殲16D「咆哮狼」，即有可能部署中印邊境的新疆、西藏等地。

印媒日前稱200名解放軍越界圖破壞印軍修築的工事，雙方發生對峙及推撞，遭中方駁斥不符事實。

央視報導，在第十三輪軍長級會談後，龍紹華指出，中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。

香港01報導，日前在珠海航展大出風頭的新型電子戰飛機殲16D首度被官方證實「咆哮狼」的稱呼。

殲16D是國產殲16殲擊機系列中最新研製成功並裝備部隊的型號，該型機是專門針對防空壓制任務而改進的機型。空軍發言人申進科大校證實殲16D已投入實戰化訓練。

「歐亞時報」指出，中國肯定會在包括靠近中印邊境的新疆、西藏等地部署殲16D，而印度空軍雖然擁有「灣流」III型飛機，卻沒有能隨戰機於最前線行動的專責機種。匿名的前印度空軍飛行員表示，這樣無法與殲16D、EA-18G等專用的電子戰飛機抗衡。

「歐亞時報」還認為，在印度擔憂中巴協同進攻的情況下，殲16D不僅將自中國本土出擊，也可能部署至巴基斯坦，使印度於東部、西部和北部同時面臨全面性的電子戰壓制，導致空軍戰力和防空單位受到重創。

邊境 印度 中國

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