五角大廈向中國喊出「戰略競爭」 美媒批：口號像耳塞

五角大廈向中國 喊出的「戰略競爭」的空洞口號，美媒有人也看不下去了，駐五角大樓記者專文批評「最熱門新口號，聽起來很像以前的老口號」，更批評這些「流行語」像耳塞一樣。

環球網報導，美國 「任務與意志」網站9日刊載駐五角大樓記者傑夫·肖戈爾（JEFF SCHOGOL）的署名文章。文章中，肖戈爾對美國五角大樓、拜登政府提出批評，認為目前五角大樓提出的與中國相關「戰略競爭」新口號，雖然替代了其舊口號「大國競爭」一詞，但這種措辭上的轉變，並不會促使該部門有任何改變。

據報導，文章開頭就回顧過去20年來美國在阿富汗 戰爭、伊拉克戰爭中喊出的一些「流行語」，如阿富汗撤軍時的「安全有序撤退」口號。 「所有這些流行語都已被證明它們像耳塞一樣，沒有任何用處。」

文章中回顧五角大樓自2018年以來，美國對中那句經典口號「大國競爭」，當時的美國防部官員們張口閉口都是這一「流行語」。文章認為，這就是為什麼美軍在無法打敗神學士(Taliban，另譯塔利班)的情況下，還能申請到如此多資金的原因。文章稱，「大國競爭」口號甚至能夠在任何尷尬場合幫人轉移話題。

文章在最後總結，直指沒有一個負責任的政府領導人，五角大樓對中國也是無能為力，一個新的口號也不能解決「戰略競爭」這樣的問題。