關係回暖？蘇黎世散會 中方走正門美方出側門…零互動

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(前)6日在會晤結束後離開位於蘇黎世機場附近的凱悅酒店。（美聯社）

中美蘇黎世會晤於7日凌晨結束，部分中美媒體不約而同形容這次面對面談判「成功」。不過有分析稱，會後中美代表「各走各的且沒有再互動」，顯示中美關係似並未因此回暖；而美方代表走側門離開，相較會場連椅子都是中方準備的面面俱到，透露了美方的「心虛、不自信」。

美中蘇黎世會晤歷經5個多小時， 這是繼安克拉治和天津之後，中美高層官員的第三次面對面會晤，這場會晤表面看來達到雙方預期的結果，但部分媒體從會場細節，看得出雙方仍是各自表態。

白宮國家安全顧問蘇利文(左)6日在會晤結束後離開位於蘇黎世機場附近的凱悅酒店。（歐新社）

在中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 與美國 國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世會晤結束後，美國白宮舉行記者會，美媒引述美方官員透露，中美原則上同意雙方元首將在「年底前舉行線上會晤」。

新華社報導還強調，美方在會中表示堅持一個中國 政策。而楊潔篪則向美方闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。

美方的報導則是，蘇利文提出美方對中國行動感到關切的領域，包括與人權、新疆、香港、南海和台灣有關的行動，並明確表示，在美國繼續投資於自己的國力、並與盟友和合作夥伴密切合作的同時，還將繼續與中國進行高層接觸，以確保負責任的競爭。

儘管美國在會後表示，此次會晤比之前與中國的交流更有意義、更具實質性和建設性。不過，據現場採訪的中國媒體形容，雙方會晤5個小時後離開時，中方走正門而美方走側門，臨走雙方都沒有再互動，也沒有回應媒體提問，分道揚鑣後各走各的，很難用回暖來形容彼此關係。有中國媒體則形容美方代表走側門離開，透露的是「內心空虛，不自信」。

香港媒體指出，鳳凰衛視記者探訪會談的會議室，發現會議桌不是酒店的，而是向中國駐瑞士大使館借來的，工作人員在會議結束後，還要拆下來運回大使館。有媒體解讀稱，正是中方的介入和安排，讓美中會晤的畫面似曾相識，更體現中方的面面俱到。

據報導，媒體探訪現場，除了發現桌子是借來的外，而背景牆則是用米黃色布條覆蓋的一張屏風。屏風料也是中方挑選，上面繪製的是北宋王希孟的「千里江山圖」圖案。