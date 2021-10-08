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關係回暖？蘇黎世散會 中方走正門美方出側門…零互動

中國新聞組／北京8日電
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(前)6日在會晤結束後離開位於蘇黎世機場附近的凱悅酒店。（美聯社）
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪(前)6日在會晤結束後離開位於蘇黎世機場附近的凱悅酒店。（美聯社）

中美蘇黎世會晤於7日凌晨結束，部分中美媒體不約而同形容這次面對面談判「成功」。不過有分析稱，會後中美代表「各走各的且沒有再互動」，顯示中美關係似並未因此回暖；而美方代表走側門離開，相較會場連椅子都是中方準備的面面俱到，透露了美方的「心虛、不自信」。

美中蘇黎世會晤歷經5個多小時， 這是繼安克拉治和天津之後，中美高層官員的第三次面對面會晤，這場會晤表面看來達到雙方預期的結果，但部分媒體從會場細節，看得出雙方仍是各自表態。

白宮國家安全顧問蘇利文(左)6日在會晤結束後離開位於蘇黎世機場附近的凱悅酒店。（...
白宮國家安全顧問蘇利文(左)6日在會晤結束後離開位於蘇黎世機場附近的凱悅酒店。（歐新社）

在中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪美國國家安全顧問蘇利文在瑞士蘇黎世會晤結束後，美國白宮舉行記者會，美媒引述美方官員透露，中美原則上同意雙方元首將在「年底前舉行線上會晤」。

新華社報導還強調，美方在會中表示堅持一個中國政策。而楊潔篪則向美方闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方切實尊重中方主權安全發展利益，停止利用上述問題干涉中國內政。

美方的報導則是，蘇利文提出美方對中國行動感到關切的領域，包括與人權、新疆、香港、南海和台灣有關的行動，並明確表示，在美國繼續投資於自己的國力、並與盟友和合作夥伴密切合作的同時，還將繼續與中國進行高層接觸，以確保負責任的競爭。

儘管美國在會後表示，此次會晤比之前與中國的交流更有意義、更具實質性和建設性。不過，據現場採訪的中國媒體形容，雙方會晤5個小時後離開時，中方走正門而美方走側門，臨走雙方都沒有再互動，也沒有回應媒體提問，分道揚鑣後各走各的，很難用回暖來形容彼此關係。有中國媒體則形容美方代表走側門離開，透露的是「內心空虛，不自信」。

香港媒體指出，鳳凰衛視記者探訪會談的會議室，發現會議桌不是酒店的，而是向中國駐瑞士大使館借來的，工作人員在會議結束後，還要拆下來運回大使館。有媒體解讀稱，正是中方的介入和安排，讓美中會晤的畫面似曾相識，更體現中方的面面俱到。

據報導，媒體探訪現場，除了發現桌子是借來的外，而背景牆則是用米黃色布條覆蓋的一張屏風。屏風料也是中方挑選，上面繪製的是北宋王希孟的「千里江山圖」圖案。

中國 美國 楊潔篪

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