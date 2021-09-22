聯合國大會／習近平：過去沒有侵略、稱霸 今後也不會

中國國家主席習近平在北京以視頻方式出席第76屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。（新華網）

國家主席習近平21日在北京以視頻方式，出席第76屆聯合國大會一般性辯論並發表講話。習近平強調，中華民族傳承和追求的是和平和睦和諧理念，「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸」。

習近平強調，民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮。一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步。要堅持對話而不對抗、包容而不排他，構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，擴大利益匯合點，畫出最大同心圓。

美國總統拜登 也將在聯合國演講，美方提前透出的演講內容顯示，拜登將再次強調美國會開展激烈競爭，但「不打新冷戰」、「不讓激烈競爭變成新冷戰」成了美國的一個響亮口號。

環球時報社評批評美國很虛偽，與美國的實際表現格格不入。環時指出，美國的言而無信被越來越多的表現驗證。美在阿富汗撤軍及成立美英澳三方聯盟AUKUS兩次犧牲歐洲利益，讓歐洲人痛感拜登路線與川普的「美國優先 」實為「一路貨色」，其所謂回歸聯盟路線只是給自己立的一塊牌坊。

環時表示，在政治上，拜登政府延續了川普政府後期極力宣揚的二元對立，宣稱美中衝突是民主自由與「專制強權」的對立。拜登政府不僅將民主體制的「志同道合」掛在嘴邊，還史無前例地准備在今年底召開「民主峰會」，赤裸裸地要把世界分裂為所謂「民主」和「非民主」的兩半。

在經濟上，拜登政府也延續了前屆政府的全部貿易戰政策，而且繼續加碼，強化中美技術和關鍵產業的脫鉤，推動建立將中國 排除在外的供應鏈。這被廣泛稱為「技術冷戰」，其目的就是要為開展全面新冷戰鋪墊經濟基礎。

在軍事上，美國針對中國的結盟政策變本加厲，它極力為四方機制注入以中國為目標的軍事合作內容，引誘歐洲盟國向中國周邊投射軍力，最近又冒天下之大不韙宣告成立AUKUS，幫助澳大利亞建立核潛艇巡航能力，對加劇西太平洋的軍事緊張毫無顧忌。

環時認為，真正不想打冷戰的是中美兩國社會和人民，北京反對新冷戰，恐怕只能寄希望於人民的力量大於美國政府和部分政治精英逆時代潮流的操作能量，時與勢最終給美國的惡劣企圖打「不及格」，否定、限制它的破壞力。