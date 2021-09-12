911恐攻幫助中國崛起？環時批「嚴重錯判」

九一一恐襲發生時，紐約世貿大樓冒出濃煙。(美聯社資料照片)

九一一 恐怖襲擊20周年之際，有學者及政界人士認為，九一一事件後美國發動的「反恐戰爭」給了中國 快速崛起提供了機會。對此，中國官媒環球時報社評駁斥指出，中國的崛起主要來自國家內部的動力，硬扯上九一一事件是「嚴重的錯判」；中國學者則稱，美國把自己折騰病了，卻要中國吃藥，「拜登不是好醫師」。

多家外媒近日紛紛引述學者看法，稱九一一事件間接為中國的崛起提供了可能，如今中國已在幾乎所有領域準備擔當第二個超級大國的角色。而美國經歷反恐戰爭20年後，戰略重心已重返亞太地區並將中國定為競爭對手。

環球時報11日發表社評指出，九一一確實是一個重大事件，但把它與中國崛起聯繫起來十分牽強。中國崛起是多原因促成的，且根本動力來自於國家內部。遏制中國發展，原本就是邪惡的妄想，設計它並將之付諸行動注定是艱難的勾當。將它想像成本應早就發生、卻因九一一而遺憾錯過了的事情，更是對時代的誤讀，是對世間規律的嚴重錯判。

文中並指出，美國在冷戰對付蘇聯的那一套在今天對付中國嚴重「水土不服」。阿富汗戰爭的結束或許能讓美國多在對付中國的方向上投一點資源，但改變不了時代潮流。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮認為，九一一之後的20年，美國「內傷和外傷」都挺重，但可惜，「拜登不是好醫師」。而且美國精英層有個毛病，他們把美國內外的問題都歸咎於中國；「美國自己把自己折騰病了，結果他要我們中國吃藥，於是中美關係必然下滑」。

他表示，美國的「內傷」來自國家經濟結構偏向金融資本、基礎設施現狀糟糕、貧富分化趨於嚴重、種族矛盾激化。「外傷」則是美國的「雙標」損害了其國際公信力，「美國優先 」政策削弱了其與盟友的關係。「九一一事件讓美國病情加重。如果沒有九一一，美國的病症會發展得慢一點」。

台灣民主基金會副執行長顏建發表示，九一一是「美降中升」的關鍵；美國從阿富汗撤軍後讓中國很頭痛，中國可以介入這個權力真空，但要付出龐大成本。東華大學教授施正鋒說，冷戰結束後美國一開始是獨霸，認為自己沒有敵人，但現在必須和大陸競爭；他認為美國總統拜登是「歐巴馬2.0」。