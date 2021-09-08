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阿富汗把美軍基地交給中國使用？中方：虛假消息

中國新聞組／北京8日電
中國否認正在與阿富汗神學士商討將前美軍巴格蘭空軍基地使用權移交中國。圖為神學士高層發表談話。(路透)
中國否認正在與阿富汗神學士商討將前美軍巴格蘭空軍基地使用權移交中國。圖為神學士高層發表談話。(路透)

中國否認正在與阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班)商討將前美軍巴格蘭空軍基地使用權移交中國。不過，在美國和西方軍隊撤出阿富汗後，中國看來正在迅速靠近神學士，並引發憂慮。

據中國外交部官方網站消息，中國外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上被問到，據印度媒體的報導，神學士正在與中國磋商將巴格蘭空軍基地使用權移交中國，中方能否證實這一消息。汪文斌只用一句話回應，「我可以告訴大家的是，這純屬虛假消息。」

在美軍今年7月撤出前，位於首都喀布爾以北約60公里的巴格蘭空軍基地曾是美國在阿富汗的最大、裝備最齊全的軍事基地。

美國之音報導，前美國常駐聯合國大使海理上星期在福克斯電視新聞網的一個節目中說，「我們要注意中國的舉動，因為我認為你會看到中國會對巴格蘭空軍基地採取行動。」

她的這番話被印度媒體廣泛報導。印度一些人擔心中國可能會將巴格蘭空軍基地的設施用來對付印度，而神學士可能會讓中國這麼做，以換取中國提供政治、外交和經濟支持。

神學士發言人穆賈希德6日在喀布爾的一次記者會上說，由於其經濟實力，中國可以在重建阿富汗方面發揮非常重要的作用。

神學士據報導已經邀請中國、巴基斯坦、俄羅斯、土耳其、伊朗和卡達等六國出席即將舉行的阿富汗新政府成立大會。對此，汪文斌不願證實也不否認中國已經接獲神學士的邀請，但重申北京支持阿富汗組建開放包容、有廣泛代表性的政府，並呼籲阿富汗新政府「堅決打擊各類恐怖勢力」，同各國特別是周邊國家友好相處。

中國 阿富汗 神學士

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