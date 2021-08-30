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環時起底美「栽贓報告」關鍵人 只因「要撈更高職位」

中國新聞組／北京30日電
余茂春遭中國媒體指控，曾向當時上司龐培歐獻策，認為武漢病毒研究所可以成為抹黑中國的重要材料。(取材自環球網)
余茂春遭中國媒體指控，曾向當時上司龐培歐獻策，認為武漢病毒研究所可以成為抹黑中國的重要材料。(取材自環球網)

美國情報部門提出的「新冠病毒起源情報報告」並未提出確切結論，中國官媒環球時報形容這是美國搞出「栽贓中國」的戲碼演砸了，並刊文稱這份報告的幕後黑手是美國海軍學院東亞和軍事史教授余茂春。文中指出，「新冠病毒來自中國」說法的源頭就是余茂春，他不斷藉此抹黑中國的原因是「要為自己撈到更高的職位」。 

環球時報旗下補壹刀撰文指出，利用情報手段來搞所謂的「病毒起源調查」栽贓中國，最初是美國前總統川普和前國務卿龐培歐等人提出。2020年初，身為美國國務院政策規畫辦公室重要成員的余茂春，就盯上了武漢病毒研究所，他向當時的頂頭上司龐培歐獻策，認為這是可以成為抹黑中國的重要材料並獲採納。

2020年5月，余茂春聯繫當時美國國防部軍控局代理局長托馬斯‧迪南諾，暗示希望美國軍方能利用手段在這個話題上搞些材料。此後，迪南諾所在的部門向承包商國家戰略研究所支付了36萬美元，該研究所後來宣稱發現「武漢病毒研究所的幾名研究人員在2019年秋季患病，症狀與後來的新冠肺炎或季節性疾病一致」情報。

2020年12月，川普想辦法企圖扭轉大選結果。迪南諾向代理副國務卿克里斯‧福特宣稱「武漢病毒研究所可能不僅是實驗室病毒洩露的地點，還可能從事生物武器條約禁止的軍事研究」。但福特表示懷疑。

補壹刀指出，到1月20日拜登政府上台後，余茂春推動、迪南諾炮製的這個「中國可能違反『生物武器公約』」的指控被放棄。但通過情報的方式，在新冠病毒起源問題上抹黑、栽贓中國，這個方式啟發了拜登政府。而在進入哈德遜研究所後，余茂春和迪南諾等人也一直通過發布所謂「研究報告」，給拜登政府施加更大的壓力。

文中說，自川普下台後，余茂春就陪著龐培歐一起為哈德遜研究所賣命。余茂春在美國變得越來越反華，主要原因之一是他很想在共和黨內「出人頭地」，憑借所謂「自己對中國的了解」，為自己撈到更高的職位。 

中國 美國 余茂春

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