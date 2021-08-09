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抵制新疆棉花現分歧？ Levi's退出BCI理事會

中國新聞組／北京9日電
Levi's是BCI創始成員之一，也是最大宣導者之一。(Getty Images)
Levi's是BCI創始成員之一，也是最大宣導者之一。(Getty Images)

總部位於瑞士的良好棉花發展協會（BCI）在捲入指控新疆棉花存在強迫勞動之際，華爾街日報報導，近期該組織的創始成員之一、美國牛仔服飾品牌李維斯（Levi's）選擇退出BCI理事會。報導稱此凸顯了BCI內部對抵制新疆棉花的態度上存在分歧。

公開資料顯示，BCI成員包括許多西方知名品牌，如Levi's、耐克（Nike）、阿迪達斯（Adidas）、H&M。Levi's是BCI創始成員之一，也是最大宣導者之一。

華爾街日報報導，今年早些時候，該組織就新疆地區涉嫌強迫勞動提出關切，隨後成為中國共產黨和親北京的社交媒體網紅的攻擊目標。在遭到攻擊後，BCI和其幾家品牌成員在這個問題上改變了立場。BCI在其網站上刪除了一份關切新疆地區問題的聲明。該組織的幾個成員也這麼做了。

路透引述華爾街日報指出，Levi's  6日表示，該公司首席可持續發展官Jeff Hogue已退出行業組織良好棉花發展協會（BCI）理事會。報導稱，BCI成員在如何以及何時回應中國攻擊的問題上仍存在分歧，一些企業希望BCI迅速而有力地回擊，另一些則主張採取更緩慢、更謹慎的方式。

觀察者網報導，按照BCI理事會架構，一般會根據成員分4類共設12個代表席位，其中在零售商&品牌分類中有3席。但自Levi's退出後，該分類僅剩兩席代表，分別來自德國品牌Adidas和瑞典品牌H&M。

知情人士透露，Levi's的理事會代表Jeffrey Hogue已決定提前結束了本應於明年到期的理事會代表任期。而目前在BCI官網的理事會公示欄中，也看不到Levi's的相關信息。

對此，Levi's發言人稱，首席可持續發展官Jeffrey Hogue去年剛剛加入該公司，同時他也從前任那裡接過了在BCI理事會代表席位。Levi's表示，目前其BCI會員身分將不會改變，但拒絕就其脫離理事會進行置評。

報導稱，Levi's退出理事會也並非是指它反對BCI作出的「新疆棉花抵制倡議」，今年4月，Levi's首席執行官Chip Bergh就曾表示過，該品牌「同樣無法容忍強迫勞動」，他還直言十多年來就壓根沒有在新疆開展業務。只是他提到，Levi's在中國的銷售收入很少，通常只占其總收入的3%左右。

與Levi's不同的是，另外兩位理事會成員在華銷售占比則很多。受新疆棉花事件影響，銷售額均出現下降，其中H&M上個月公告透露當季在華銷售額下降28%，而Adidas則在8月5日公布的二季度銷售額顯示在華下降約16%。

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