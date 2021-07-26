她的最後一屆奧運會…施廷懋奪第3金 傲視30歲

施廷懋（下）、王涵在比賽中。( 中新社)

在25日結束的東京奧運 會跳水女子雙人三米跳板決賽中，施廷懋和王涵這對組合為中國 代表團奪得本屆奧運會第四枚金牌。這也是施廷懋個人獲得的第三枚奧運金牌，施廷懋母親蒙鏡碧為女兒的表現感到自豪，「成績已經很完美了。今年女兒將年滿30歲，是她最後一屆奧運會。」

大公報報導，在東京水上運動中心觀戰的中國跳水隊教練員、施廷懋在重慶隊的主教練牛奔表示，「受疫情影響的奧運會等待了五年，苦練了五年，隊員很不容易。我對施廷懋和王涵的組合比較放心，她們跳出了自己的訓練水平。」

據報導，在施廷懋重慶的新家中，父母、爺爺、奶奶等親戚在電視前見證了她獲得奧運第三金。「看到孫女奪冠，我太激動了。」施廷懋的爺爺眼眶有點濕潤。施廷懋父母反而從容淡定。「我和她父親很平靜，也不緊張。我們很了解自己的孩子，只要她自己決定做的事情，肯定會穩定地做好，我們向來對她很放心。」蒙鏡碧說。

長期高強度訓練讓施廷懋身上的傷病不斷累積，當鏡頭帶到施廷懋雙腳腳踝上纏著厚厚的繃帶，蒙鏡碧很是心疼，她哽咽說：「快30歲的運動員受過很多傷，肩傷、腰傷都有，帶著這麼多傷比賽，作為母親真的很心疼，她很不容易。」

「施廷懋一直都是帶傷堅持訓練和比賽，去年10月她回重慶比賽匆匆和我們見了一面，已經很久沒見面了。在電視上感覺她又瘦了一點。之前我們交流過，這是她最後一屆奧運會了，希望她全力以赴不留遺憾。金牌是一個好的開端，希望8月1日再接再厲，再拿一枚金牌。」蒙鏡碧說。

此外，施廷懋小時候名叫施廷婷，改練跳水後，家人覺得廷婷聽起來很像「停停」，與跳水運動不搭、不太吉利。於是，施廷懋的爺爺就幫她改成了現在的名字。父親施曉林表示：「『廷』是國家的意思，『懋』指勤奮努力，『廷懋』的寓意就是希望她努力為國家做貢獻。」

另據環球網報導，當施廷懋、王涵拿下中國跳水「夢之隊」首金，「跳水的解說員哽咽了」也上了熱搜。

「2009年，我記得當時在義大利 的羅馬，我在現場轉她的比賽，那是她第一次代表中國隊參加世界級的大賽，但是當時18歲的小姑娘，現在要一直熬到30歲才站在奧運會的舞台上，太不容易了。」 說起王涵，解說員如此形容對她的印象。