美稱「受駭」 中國反擊：抹黑他人洗白不了自己

北京反擊美國的說法，認為中國政府網絡長期遭美黑客攻擊。（Getty Images）

不滿被美國 、英國和歐盟聯手指控在今年初發動大規模網路攻擊，中國 外交部發言人趙立堅 反駁指出，長期以來，美國駭客(黑客)組織持續對中國實施網絡攻擊，一小部分國家代表不了國際社會，抹黑他人洗白不了自己。中方再次強烈要求美國及其盟友停止針對中國的網絡竊密和攻擊，停止在網絡安全問題上向中國潑髒水，撤銷所謂起訴。

大公報報導，趙立堅表示，美國中央情報局曾對中國航空航天、科研機構、石油行業及政府機構等關鍵領域進行長達11年的網絡滲透攻擊。分析認為，儘管美國一直自我標榜為「網絡安全衛士」，但大量事實證明，美國長期憑藉自身技術優勢肆無忌憚地對全球各國進行無差別的竊聽竊密，充分暴露其雙重標準和虛偽面目。

據觀察者網和環球網等報導，美國、英國、歐盟、北約、日本、澳洲、加拿大、新西蘭、挪威等聯手發布聲明攻擊中國，聲稱中國發動「惡意網絡行動」，要讓中國為早前包括微軟電子郵件系統在內的一系列全球網絡攻擊負責。

環球網報導指出，2020年10月發現的黑客組織A控制位於美國的1065台主機，對中國2426台目標主機實施攻擊，攻擊對象主要為黨政機關和企事業單位，如某汽車動力總成公司、某鋼鐵股份有限公司及部分高校等。2020年10月發現的黑客組織B控制了位於美國的24台主機，對中國993台目標主機實施攻擊，攻擊對象主要為高校，涉及山西、廣西、廣東等省份；也有部分黨政機關，如某省科技委員會、某市商務局等。

趙立堅表示，中方堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊，更不會對黑客攻擊進行鼓勵、支持或縱容。這一立場是一貫和明確的。網絡空間虛擬性強，溯源難，行為體多樣，在調查和定性網絡事件時應有完整充分證據，將有關網絡攻擊與一國政府相關聯，更應慎之又慎。美方發布的所謂技術細節並不能構成完整的證據鏈。

他並指責說，「事實上，美國才是全球最大的網絡攻擊來源國。」中國國家互聯網應急中心數據顯示，2020年位於境外的約5.2萬個計算機惡意程序控制服務器控制中國境內約531萬台主機。就控制中國境內主機數量來看，美國及其北約盟國分列前三位。

此外，根據中國網絡安全公司360公司報告顯示，美國中央情報局的網絡攻擊組織「APT-C-39」曾對中國航空航天、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等關鍵領域進行長達11年的網絡滲透攻擊。「上述攻擊嚴重損害中國的國家安全、經濟安全、關鍵基礎設施安全和廣大民眾的個人信息安全。」

趙立堅表示，「美國的竊聽對象既包括競爭對手，也包括自身盟友。美國的歐洲盟友對美利用丹麥情報部門合作監聽其領導人等行徑輕描淡寫，卻對『中國網絡攻擊』捕風捉影、大動干戈，這與其一貫宣稱的戰略自主自相矛盾。」網絡攻擊是全球面臨的共同威脅，我們一貫主張各國應在相互尊重、互信互利的基礎上，通過對話合作維護網絡安全。