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「孩子大了要工作」 跳水皇后郭晶晶將任東奧評審

中國新聞組／北京17日電
中國「跳水皇后」郭晶晶，曾是中國奧運的跳水金牌。（新華社）
中國「跳水皇后」郭晶晶，曾是中國奧運的跳水金牌。（新華社）

東京奧運即將開幕，已經退役的中國「跳水皇后」郭晶晶透露下周將會隨香港代表團赴日本，擔任跳水比賽評委。郭晶晶坦言，當初做決定時非常掙扎，「後來想想，孩子大了，我也要工作了，最後決定參加。」

港媒報導， 郭晶晶與香港富商老公霍啟剛15日出席活動，透露郭晶晶將要以國際業餘游泳聯合會代表身分，出發前往東京奧運擔任跳水項目評判，三個小孩將會交由老公負責照顧。

郭晶晶（左）在2012年嫁給香港富商霍啟剛。（新華社）
郭晶晶（左）在2012年嫁給香港富商霍啟剛。（新華社）

霍啟剛說：「因為暑假，所以返工之餘都會盡量抽時間陪孩子玩。」被問到日本疫情嚴重，會擔心太太嗎？霍啟剛表示，郭晶晶平日一向謹慎，而且相信大會有嚴謹安排。

郭晶晶則坦言當初做決定時非常掙扎：「一直想著要不要去，如果家裡只有我們倆夫妻就無所謂，但因為有小朋友就要考慮清楚，但始終是為工作，所以最後決定參與。」她表示會等跳水項目比完才回香港。

郭晶晶總共獲得4枚奧運金牌2枚銀牌，是繼高敏、伏明霞後，中國女子跳水隊的「領軍人物」。她於2011年初宣布退役，在役的14年間，為中國跳水隊贏得31個世界冠軍，成為擁有最多世界冠軍銜頭的中國運動員。

東京奧運 中國 香港

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