中國「最老」城市 在江蘇南通

中國60歲及以上人口已超過2.6億人，預估2025年前，老年人口將破3億人。（中新社）

按國際通行劃分標準，當一個國家或地區65歲及以上人口占比超過7%時，代表進入老齡化；達到14%，為深度老齡化；超過20%，就進入超老齡化社會。上海「第一財經」根據中國 第七次全國人口普查 數據，分析中國35個重點城市老齡化程度，發現其中11個城市已進入深度老齡化社會，而「最老」的城市則是江蘇省南通市。

根據中國最新人口普查數據，中國60歲及以上人口為2億6401.88萬人，占18.70%，其中65歲及以上人口為1億9063.53萬人，占13.50%。預估在2025年前，老年人口將會突破3億人。

從60歲及以上人口占比來看，中國35個重點城市中，就有13個城市超過了18.70%的全國平均水平，其中有9個城市此一占比超過20%，分別為：南通、大連、上海、瀋陽、哈爾濱、重慶、天津、長春和青島。

其中，江蘇省南通市60歲及以上人口占比更高達30.01%，65歲及以上人口占比也達到22.67%。

第一財經指出，南通的老齡化程度高，一方面在於過去當地的計畫生育 執行較為嚴格，獨生子女占比較高，因此南通的人口出生率較低，而且這種低出生率慣性一直延續至今。

根據2019年南通統計公報，全市人口出生率5.85‰，人口自然增長率-2.75‰。目前南通0至14歲人口占比僅10.9%，比中國全國平均水平低了7個百分點。

而在中國35個重點城市中，深圳的人口結構最年輕。深圳0至14歲少兒人口占比達15.11%，15至59歲的人口占更高達79.53%，60歲及以上人口占比僅5.36%。

整體而言，珠三角幾個城市和廈門的人口年齡結構相對年輕，其中東莞和深圳65歲及以上人口占比都低於4%。東北、環渤海區域和長三角地區的城市因工業化和城鎮化較早，因此老齡化程度也較高。

廈門大學經濟學系副教授丁長發指出，中國南沿海地區經濟發達、氣候好，產業發展對用工的需求大，大量年輕勞動力人口流入，加上這些地方出生率不低，因此老齡化程度較低。