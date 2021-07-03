日菲抗中升級? 將聯合空軍演習

日本直升機航母伊勢號（DDH 182）日前抵達馬尼拉北部的前美國海軍基地蘇比克港，進行友好訪問。近年來，日菲的軍事合作越來越頻繁。(Getty Images)

日本 駐馬尼拉大使館指出，日本將在7月5日到8日與菲律賓舉行首次聯合空軍演習，主旨為人道主義和救災的空對空雙邊訓練將在菲律賓克拉克空軍基地舉行。但專家分析，這些軍事動作其實是為了可能爆發的區域衝突，像是台海戰爭，做好準備。

德國之聲報導，演習將模擬一架日本C-130H貨機及其人員將與菲律賓空軍人員在偏僻地區運送救援物資。日本航空自衛隊的部隊指揮官正木水野表示，日本和菲律賓都是自然災害多發國家，兩國在救災行動上有很多東西可以分享，來協助拯救生命。

日本和菲律賓在2015年1月簽署了一項建立更緊密防務關係的協議，此後兩國已進行了17次聯合海軍演習。日本還轉讓了國防和技術設備，可以幫助菲律賓加強在南中國 海的巡邏。這一次是首次兩國在空軍上的合作演練。

日本大使館稱這是聯合防務合作的一個「重要里程碑」。

報導指出，美國 的盟友日本和菲律賓都因為中國大陸的船隻和飛機在東海和南海的高度軍事化行為而與中國產生矛盾。而現在西方國家，特別是美國正與盟友聯合起來對抗中國大陸，採取更多措施來維護印太地區的航行和飛越自由，包括海軍巡邏等等。

金融時報指出，美日本近來在中國東海與南海進行了聯合演習，但這些合作其實有更大的意義。

由於美日擔憂北京的強硬立場，兩國除了公開的軍事演習，還有秘密的軍事合作，為台海可能爆發的衝突做好準備。