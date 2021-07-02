「不容外來勢力欺負」 習近平沒說是誰 但外界都懂

中共總書記習近平1日在黨慶大會發表強硬談話。（路透）

中共總書記習近平 在百年黨慶大會上宣示，妄想欺負中國 必將「頭破血流」引起國際媒體聚焦。雖然他未具體指明某個國家，但外界認為這是他在對美國 表達不滿。習近平表示，要推進祖國和平統一進程，堅決粉碎任何台獨圖謀；一名美國國務院發言人表示，美國將持續支持「在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題」。

柯林頓政府時期，美國重申「一個中國」政策時，曾表明和平解決兩岸議題，應符合「兩岸中國人的意願」，後來的布希政府曾交替使用「兩岸中國人」與「台灣人民」，歐巴馬政府與川普政府則單用「台灣人民」；拜登政府此次除同樣使用「符合台灣人民意願」外，還加上符合台灣人民的「最佳利益」。

這名發言人透過電子郵件表示，美方敦促北京對台停止施加軍事、外交和經濟壓力，改與台灣進行有意義對話。

習近平除了重申反對台獨立場，也提到，「中國人民也絶不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

在美國國務院例行記者會上，記者以此言論詢問國務院發言人普萊斯（Ned Price），普萊斯說，美方注意到習近平的演說，但不評論細節；拜登政府上任至今，已清楚表達對中國共產黨的印象。

習近平在黨慶百周年「頭破血流」喊話也引起國際媒體聚焦。諸如飽受欺淩時代一去不復返、絕不接受教師爺般頤指氣使說教，明顯衝著美國為首的西方而來。

紐約時報與德國之聲皆認為，習近平已成為毛、鄧以來中國最具權勢的領導人，其治下的經濟與軍事力量遠比毛鄧時代更強大。自2012年底成為中共總書記以來，現年68歲的習近平益發凸顯他認為自己是一個變革性的領袖，引導中國進入一個新時代，成為全球強國。

CNN評論指出，中共在國際組織內的影響力日增，包括在聯合國、世界銀行、世界衛生組織等，許多西方國家經濟成長也高度仰賴中國，儘管中共目前的上升軌跡會持續多久還不清楚，但中共的作為及存在，仍會帶給全球可觀的衝擊。

另據自由亞洲電台報導，政治學者鄧聿文認為，習近平的講話，主要是歌頌中共的成功，同時談及強軍，也有對美國和西方國家的警告，顯示中國有能力對西方打壓還擊的意思。

國際政治學者鄭宇碩表示，習近平面對國內外的困難，需要對內顯示不接受外國批評的強硬立場，但從實際的事例看，中國仍然積極與美國和歐洲國家，繼續透過談判，達到合作，相信習近平的講話，不代表中國放棄與國際合作的路線。