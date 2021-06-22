應對美韓同盟？中朝大使互在黨報發文

中國駐北韓大使李進軍。(取材自中國駐北韓大使館網站)

21日是中國 國家主席習近平訪問北韓 兩周年的日子，中朝兩國大使互在對方黨報發表署名文章強調保持密切合作，引發外界關注。分析指，罕有中國大使於這家官媒署名發文，事件和北韓表態願與美對話有關。可能是有意在東北亞箝制美國 ，和加強中國對北韓影響力。

自由亞洲電台報導，中國駐北韓大使李進軍21日在北韓官媒「勞動新聞」發表文章，指中國將和北韓等方面加強溝通協商。文章還指，中國和北韓關係處於新的歷史出發點，中國願和北韓一起著眼長遠，加強戰略溝通，擴大務實合作，深化友好交流，落實兩國領導人達成的重要共識。

北韓駐華大使李龍男當天則在中國共產黨機關報人民日報發文強調，只要朝中兩黨、兩國緊密團結，不斷加強和發展戰略合作關係，就能粉碎敵對勢力的惡劣挑戰和陰謀。

韓聯社報導，中國駐北韓大使在「勞動新聞」發表署名文章相當罕見。

報導引述分析指，在美國加強（南）韓美同盟、北韓流露對話決心之際，中國以紀念習近平訪問兩周年為契機，強調兩國溝通、鞏固關係，並維護北韓半島和平，可能是有意在東北亞箝制美國，和加強中國對北韓影響力。